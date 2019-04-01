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鬼頭刀每公斤剩60元漁民慘　謝龍介、關鍵時刻幫忙促銷

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▲▼ 鬼頭刀價格低迷，謝龍介、關鍵時刻幫忙促銷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲琉球鄉生產的鬼頭刀香酥。

記者陳崑福／屏東報導

進入撈捕鬼頭刀季節，鬼頭刀價格受限外銷市場停滯，價格直直落，漁民不符成本，虧損擴大，政府相單位目前還未有促銷作為，屏東縣琉球鄉區漁會透過台南市議員謝龍介協助，東森電視關鍵時刻明2在節目中，先幫忙漁民行銷，讓國內消費者都能吃到鬼頭刀好料理，與各式加工產品，幫助漁民度過難關。

▲▼ 鬼頭刀價格低迷，謝龍介、關鍵時刻幫忙促銷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼鬼頭刀等相關加工品。

▲▼ 鬼頭刀價格低迷，謝龍介、關鍵時刻幫忙促銷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，本月開始，進入捕撈鬼頭刀魚的季節，以往鬼頭刀加工成魚排等料理，銷售到美國等地，相當受到地消費者喜愛，價格都維持在不錯的行情。

▲▼ 鬼頭刀價格低迷，謝龍介、關鍵時刻幫忙促銷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼先前舉辦的鬼頭刀促銷活動。

▲▼ 鬼頭刀價格低迷，謝龍介、關鍵時刻幫忙促銷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

俗稱大刀（每尾4.8公斤）以上，每公斤最高曾賣到170元高價，去年平均也有110~130元行情，但由於鬼頭刀魚屬於全世界都有的魚類，盤商以今年中南美洲捕撈豐收為，上個月中旬，價格跌到80元，上月底剩下60元；其他中刀（4.8公斤至3公斤）、小刀（3公斤以下），價格更低。目前更傳出已不再出口，僅能靠內銷市場支撐。

蔡寶興說，目前價格讓漁民血本無歸，生活陷入困頓，適逢進入捕撈旺季，漁民擔心價格又再下跌，心急如焚，眼見政府相單位沒有促銷幫助漁民措施，漁會透過台南市議員謝龍介明天先在關鍵刻促銷幫助漁民。

蔡總幹事指出，漁會巳找到料理師傅在現場，利用魍頭刀頭部烹煮白菜魚肉鍋、魚身煎魚排可頌堡，並有魚鬆、魚酥等加工品，讓內消費者看到鬼頭刀的好吃料理，多購買來幫助漁民。

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關鍵字：屏東,琉球,鬼頭刀,蔡寶興,關鍵時刻

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