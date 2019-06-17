碩論文研究「屁」獲優良　教授：態度端正也能是經典

▲華中師範大學這本《關於屁的社會學研究》碩士論文引發網友熱議。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

大陸近期有本碩士論文《關於屁的社會學研究》在網路上引發熱議。網友看到主題後忍不住嘲諷：「寒窗苦讀多年，終究研究了一個『屁』。」不過該作者高建偉卻憑著這本論文，通過碩士論文答辯，還被評審評價為「優秀」，教授們也指出，一本論文是否能成為經典，關鍵在於寫作者的學術態度是否端正。

據《澎湃新聞》報導，華中師範大學社會學在職碩士生高建偉於2007年完成這本《關於屁的社會學研究》論文，2015年就曾引發輿論，當時高建偉的導師接受媒體採訪表示，生活中有很多方面值得去挖掘，沒必要重複意義不大的選題，實際看上去另類或小眾的選題才是真正值得思考的題目。

高建偉表示，當初會選擇「屁」當論文題目是因為偶然在網路上看見2篇關於屁的故事，故事的主角都因為一個屁而導致人生軌跡發生變化，而這也引發了高建偉的思考方向，他說「屁」不僅是生理現象，更是一種社會現象。透過歷史資料的研究，他發現在東、西方文化中，屁是作為一種社會忌諱而廣泛存在於人類的生活、教育、禮俗、習慣、道德、法律之中。

高建偉從社會學的角度指出，在人類早期分工和階級尚未出現時，放屁是最頻繁且最普通的生理現象，但隨著社會關係發生變化，「放屁」反映了社會上下階級並存但對立的事實。在這樣的背景下，「放屁」被貼上否定性的道德標籤，從被上層社會所界定的否定性社會行為演變成一種社會忌諱的存在形態。

論文指導教授李亞雄對於這篇《關於屁的社會學研究》論文讚譽有加，他認為高建偉的研究另闢蹊徑，在現今重複性研究泛濫的情況下，可說是彌足珍貴，此外，高建偉在論文的答辯效果也表現的很好，所以獲得評審評價為「優秀」。

華中科技大學新聞學院副教授周婷婷也認為，現今大學生的思維比較活躍，對於新媒體較為熟悉，確實可以關注到一些新現象，此外，現今很多現象都可以作為論文研究選題，但基於學科要找到深入觀察的角度，不能再以單純描述現象做簡單分析。

華中科技大學社會學院教授鄭作彧也指出，一本論文是否能寫好，關鍵在於態度是否端正，如果學術態度端正，題目再怎麼稀奇古怪，也一樣能成為經典。