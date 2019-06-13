未來繼續支持兩岸一家親？柯文哲：好的要堅持

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨總統初選民調13日出爐，最終由尋求連任的總統蔡英文勝出，以8.2%完勝對手賴清德：值得一提的是，此次民進黨民調納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，其中，柯只要與蔡同組對比，都名列第三，差距最大可輸蔡英文15%。北市議員陳重文就納悶，納入手機民調應是對柯較有利，質疑是不是國台辦的「讚賞」讓柯文哲的民調受到影響。

台北市長柯文哲日前接受專訪時，提及兩岸非「國際關係」和五個互相、兩岸一家親等主張，隨後就傳出今年的台北上海雙城論壇確定於7月舉辦。而對於柯文哲的「兩岸答卷」，大陸國台辦也予以肯定，讚賞柯文哲積極正面的看待兩岸關係。

由於民進黨總統初選民調結果13日出爐，柯文哲只要與蔡英文同組對比，都名列第三，外界認為是不是與獲得國台辦讚賞有關。對此，柯文哲答詢時苦笑表示，那個民調（民進黨內初選民調）在國台辦之前就做了，「這民調在那之前做的，國台辦那很奇怪，太讓人尷尬了。」

陳重文則直言，「國台辦很喜歡你欸」，並問柯文哲雙城論壇要到了，立場是否還是兩岸一家親、五個互相？柯文哲說，兩岸一家親是一個基本態度，已經是很平和的，兩岸要善意交流、和平發展，沒有涉及政治層面，應該沒有問題；五個互相從2015年開始到現在也沒有什麼改變，尤其是互相諒解。

陳重文接著表示，兩岸一家親是敲門磚，沒有這個敲門磚，雙城論壇沒辦法進行更深的交流。他表示，上海和台北應該更關注經濟，不要有太多政治，沒有敲門磚就會僵持。陳重文追問，未來還是會堅持兩岸一家親？柯文哲說，「我覺得這是很平和的態度，我覺得是好的，應該要堅持。」

