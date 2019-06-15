剩3縣市未淪陷！秋行軍成蟲若侵台　農委會：噴藥無效就只能共存

▲秋行軍蟲散播的時間地圖表。（圖／Facebook／行政院農委會）



記者柯振中／綜合報導

全台陸續發現秋行軍蟲幼蟲出沒農田，截至14日，通報數量超過200件，目前只剩南投縣、高雄市與屏東縣這3個縣市未淪陷。對此，農委會副主委陳駿季指出，一旦確認成蟲入侵本島，將採取強制噴藥；若噴藥後無法控制，就變成與秋行軍蟲共存的「第三階段」。

陳駿季強調，由於現在台灣本島尚未出現成蟲，所以要掌握關鍵期殲滅幼蟲，請民眾、農民踴躍通報，通報獎勵金1萬元。

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危害紀錄顯示，秋行軍蟲目前寄主過的植物達353種，共包含76科，其中主要危害科別為玉米、稻米等禾本科作物，影響產量可達2到3成；而台灣的種植面積中，約有45％是秋行軍蟲偏好的植物，一旦本島受到入侵，預估每年損失將達35億6千萬元。

▼秋行軍蟲的識別方式。（圖／Facebook／行政院農委會）



對於秋行軍蟲的特性與外部特徵，防檢局也貼出相關資料稱，與斜紋夜盜蟲相比，秋行軍蟲幼蟲擁有「第一腹節無黑斑」、「背部有花紋」等特色；與斜紋夜盜蟲成蟲相比，秋行軍蟲成蟲的基部沒有白色條紋。

針對防範黃金期，防檢局指出，6月是第一世代成蟲的時機點，若未及時撲滅會成蟲災，恐比禽流感嚴重。對此，宜蘭縣農業處處長康立和表示，目前還在黃金撲殺期，一旦秋行軍蟲「羽化成蛾」，繁殖能力將非常驚人。宜蘭大學生物技術與動物科學系教授陳裕文呼籲，新物種入侵、造成危害的管道愈來愈多元，防疫工作應該做到「全民參與」的程度，「特別是農產品，不要輕易的（從海外）攜帶，不要存著僥倖的心理。」

▼各階段的秋行軍蟲危害一覽。（圖／Facebook／行政院農委會）

研究結果顯示，秋行軍蟲擁有「一個晚上最多能飛250公里，飛過台灣海峽」、「一生可產至少1000顆卵」、「成長周期短」、「散播速度快，且目前無大量撲殺方法」等4種特性，又被標記為「嚴重農業害蟲」。

目前政府已成立應變小組，並在全國設有500個性費洛蒙監測點，目前方針為快速處理、撲滅。基本上，秋行軍蟲一生可產2000個蛋，只需要30天就可以完成一個世代（蟲卵孵化到成蟲）。