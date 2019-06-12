代筆蔡英文博士論文？　吳釗燮批曹長青：憑空捏造

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

名嘴曹長青在節目中指控，總統蔡英文學位造假，在倫敦政經學院的博士論文可能由外交部長吳釗燮代筆，節目主持人彭文正也在臉書認同曹長青的查證。對此，吳釗燮11日澄清，從未與蔡英文合寫任何文章、論文，代寫論文一說更是憑空捏造。

針對曹長青撰寫「蔡英文的博士學位是否造假？」一文，外交部11日晚間代發吳釗燮個人澄清聲明。吳釗燮表示，該文質疑蔡英文的倫敦政經學院博士論文由他代筆，以及提及他曾於1996年與蔡英文合寫題為「不公平貿易和防衛機制」中文文章等內容，都不是事實。

吳釗燮澄清，他在美國攻讀學位，到返台擔任教職及從事公職至今，從未與蔡英文合寫任何文章、論文，代寫論文一說，更屬憑空捏造。

吳釗燮指出，1989年他取得美國俄亥俄州立大學博士學位後，即返台擔任教職，1999年底擔任國立政治大學國際關係研究中心副主任時，第一次與時任國安會諮詢委員的蔡英文會晤，曹長青文章的時序錯亂，根本是刻意造謠。

▲曹長青。（圖／翻攝自曹長青twitter專頁）

吳釗燮強調，曹長青所言毫無事實根據，且荒誕無稽，明顯有其特定政治目的，此舉已對他的人格尊嚴及學術聲譽造成嚴重傷害，他表達不齒，並嚴厲譴責。

其實在倫敦政經學院（LSE）官網就有恭賀校友「蔡英文博士」當選總統的頁面；另外在大英圖書館的論文搜尋系統中，也的確有蔡英文的論文資料。

▲總統蔡英文學歷被質疑造假，倫敦政經學院官網刊登祝賀校友蔡英文當選總統。（圖／倫敦政經學院官網）

▲總統蔡英文論文被質疑造假，大英圖書館論文搜尋系統網站，就有蔡英文當年的論文資料。（圖／大英圖書館論文搜尋系統）