小學5年級童超狂作文！內容「吐槽」老師沒女友...29歲還是單身狗

▲5年級童寫作文「吐槽」老師沒女友。（圖／翻攝自《梨視頻》）



大陸中心／綜合報導

近日山東一名五年級的學生寫作文爆出老師的缺點就是不會談戀愛，到了29歲都沒有女朋友，讓該名老師又好氣又好笑。這則消息曝光後馬上引來網友熱議，紛紛笑說，「這孩子以後會成大器啊！」、「開始操心老師的戀愛問題，看來是作業給太少啦～！」

據《梨視頻》報導，臨沂蘭陵某所小學一名教導5年級學生的男老師，日前出了題目為「一個熟悉的人」的作文，沒想到班上一名平時調皮、幽默的學生決定將主題設為「老師」，而內容風趣地提到，「老師的優點就是脾氣好，一般不會生氣，除非同學做錯事；缺點就是不會談愛情，29歲了還沒有女朋友，我們都很擔心這輩子沒有女朋友了。」

▲老師無奈點評「讓您老人家操心了！」。（圖／翻攝自《梨視頻》）

該調皮的小學生似乎怕這番話把老師惹毛，在文章最後更是特地求情寫道，「在此，我祝老師早日找到女朋友。帥氣的老師，少減點分，求求了，給您跪下了。」老師被自己的學生吐槽後，不知道該哭還是該笑，最後無奈地在文末點評道，「讓您老人家操心了！」

▲5歲童把「帥氣」寫成「師氣」。（圖／翻攝自《梨視頻》）



許多網友都被小學生這篇超狂作文給逗樂，紛紛留言「老師OS：0分作文」、「哈哈哈哈，不是老師不想找啊，是實力不允許啊！」、「老師：讓您費心了，明天把你家長叫來我和他聊聊」、「錯別字『師氣』先抄100遍...」、「學生能寫出這樣的作文，代表師生關係不錯。」、「這學生以後會成大器」、「哈哈哈看來是作業太少了！」、「現在的小孩子真是人小鬼大！」