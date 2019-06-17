論文被爆抄襲！藍營黨官否認　政大稱「不可能為一人護航」

▲甫接任國民黨組發會社會志工部副主任的金門大學副教授林政緯被爆論文抄襲。（圖／鏡週刊）



圖文／鏡週刊

針對論文遭指控抄襲，本刊致電甫接任國民黨組發會社會志工部副主任的金門大學副教授林政緯，他澄清，政大已完成調查結案，經師長指正，確有不當引註之過失瑕疵，被控抄襲篇幅多則屬歷史層面介紹，但有原創概念與分析模組，絕非抄襲，後續已修改重審，送政大、國家圖書館抽換完畢，檢舉人顯然是挾怨報復。

政大接受本刊採訪表示，林的論文的確違反學術倫理，但情節未到撤銷學位的程度，依校內辦法要求登報道歉、重新修改，並在今年4月底經社科院重審通過。至於是否修改內規護航？政大澄清，校內行政會議是跨院召開，不可能為了一人修訂，沒有護航的理由。

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向本刊爆料此案的學者則表示，抄襲「有就有、沒有就沒有」，根據《學位授予法》，論文抄襲並沒有限期改善或道歉等模糊空間，而是明定「應予撤銷，並公告註銷其已頒給之學位證書」，因此，政大必須解釋超過一半都涉抄襲的論文要如何修改？難道半本論文都縮排呈現嗎？另此論文已被校方認定引用不當，當初聘他的金門大學也應重審林的教職資格，教育部更應介入調查，以昭公信。

林政緯的完整聲明如下：

一、 首先要感謝檢舉人的辛苦認真，縱其挾私怨報復，但所指出本人博士論文學術爭議瑕玼，政緯衷心感謝並虛心受教，也感謝母校政治大學師長們，在審議本次學術爭議案中，無私公正地再次指導。

二、 關於所列論文爭議各點，經師長指正，確有論文不當引註之過失瑕玼 ，但絕非所謂抄襲；政緯皆於審議過程向委員逐項提出答辯，過程雖然煎熬，但誠心地尊重學術審議過程的謹嚴與規定，並接受委員的修正建議與重審之處分。

三、 本論文於今年5月重送國家圖書館，內容係有關台灣地方政治中有關農會、派系、選舉領域的研究，寄望能對在學術有微薄貢獻，有些許本人原創概念與分析模組，歡迎先進師長們不吝再予賜教。



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