新竹發現「秋行軍蟲成蟲」？他貼3張照片求問　農委會回應了！

▲新竹疑似發現秋行軍蟲成蟲，左上為防檢局提供的秋行軍蟲雌成蟲外觀。（合成圖／翻攝自Facebook社團／新竹爆料公社、防檢局）



生活中心／綜合報導

有新竹網友15日貼出照片表示，疑似在當地發現秋行軍蟲成蟲的蹤影。照片貼出後，引來眾人回應，「先通報再說」、「這是雌蟲」、「昨天竹北已經有發現了」。不過，該網友通報後，農委會已證實「所發現的昆蟲並非秋行軍蟲成蟲」。

該名網友在《新竹爆料公社》中貼出3張照片稱，「這是秋行軍蟲成蟲嗎」。依照網友貼的照片與農委會所公布的資料，似乎與「秋行軍蟲的雌性成蟲」長相類似，因此引起網友熱烈討論。

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照片貼出後，許多人在下面留言，「寧可錯殺，不可放過」、「趕快通報、不管有沒有賞金、通報就對了」、「這應該是雄蟲」、「魔斯拉」、「我查到的是媽媽，不過應該是沒錯，快抓住通報，別讓跑了」、「對，快抓起來」、「拜託，別放掉，他們會一直繁殖」。不過，該名網友接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，通報農委會後已經證實，發現的昆蟲並非秋行軍蟲成蟲。

依照秋行軍蟲的危害紀錄，秋行軍蟲目前寄主過的植物達353種，共包含76科，其中主要危害科別為玉米、稻米等禾本科作物，影響產量可達2到3成；而台灣的種植面積中，約有45％是秋行軍蟲偏好的植物，一旦本島受到入侵，預估每年損失將達35億6千萬元。

▼防檢局貼出的秋行軍蟲外觀。（圖／翻攝自防檢局）



防檢局指出，6月是第一世代成蟲的時機點，若未及時撲滅會成蟲災，恐比禽流感嚴重。對此，宜蘭縣農業處處長康立和表示，目前還在黃金撲殺期，一旦秋行軍蟲「羽化成蛾」，繁殖能力將非常驚人。宜蘭大學生物技術與動物科學系教授陳裕文呼籲，新物種入侵、造成危害的管道愈來愈多元，防疫工作應該做到「全民參與」的程度，「特別是農產品，不要輕易的（從海外）攜帶，不要存著僥倖的心理。」

目前政府已成立應變小組，並在全國設有500個性費洛蒙監測點，目前方針為快速處理、撲滅。基本上，秋行軍蟲一生可產2000個蛋，只需要30天就可以完成一個世代（蟲卵孵化到成蟲）。

▼截至6月15日止的秋行軍蟲通報地點。（圖／防檢局提供）

