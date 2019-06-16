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新竹發現「秋行軍蟲成蟲」？他貼3張照片求問　農委會回應了！

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▲新竹疑似發現秋行軍蟲成蟲。（圖／翻攝自Facebook社團／新竹爆料公社）

▲新竹疑似發現秋行軍蟲成蟲，左上為防檢局提供的秋行軍蟲雌成蟲外觀。（合成圖／翻攝自Facebook社團／新竹爆料公社、防檢局）

生活中心／綜合報導

有新竹網友15日貼出照片表示，疑似在當地發現秋行軍蟲成蟲的蹤影。照片貼出後，引來眾人回應，「先通報再說」、「這是雌蟲」、「昨天竹北已經有發現了」。不過，該網友通報後，農委會已證實「所發現的昆蟲並非秋行軍蟲成蟲」。

該名網友在《新竹爆料公社》中貼出3張照片稱，「這是秋行軍蟲成蟲嗎」。依照網友貼的照片與農委會所公布的資料，似乎與「秋行軍蟲的雌性成蟲」長相類似，因此引起網友熱烈討論。

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照片貼出後，許多人在下面留言，「寧可錯殺，不可放過」、「趕快通報、不管有沒有賞金、通報就對了」、「這應該是雄蟲」、「魔斯拉」、「我查到的是媽媽，不過應該是沒錯，快抓住通報，別讓跑了」、「對，快抓起來」、「拜託，別放掉，他們會一直繁殖」。不過，該名網友接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，通報農委會後已經證實，發現的昆蟲並非秋行軍蟲成蟲

依照秋行軍蟲的危害紀錄，秋行軍蟲目前寄主過的植物達353種，共包含76科，其中主要危害科別為玉米、稻米等禾本科作物，影響產量可達2到3成；而台灣的種植面積中，約有45％是秋行軍蟲偏好的植物，一旦本島受到入侵，預估每年損失將達35億6千萬元。

▼防檢局貼出的秋行軍蟲外觀。（圖／翻攝自防檢局）

▲▼新竹疑似發現秋行軍蟲成蟲。（圖／翻攝自Facebook社團／新竹爆料公社）

防檢局指出，6月是第一世代成蟲的時機點，若未及時撲滅會成蟲災，恐比禽流感嚴重。對此，宜蘭縣農業處處長康立和表示，目前還在黃金撲殺期，一旦秋行軍蟲「羽化成蛾」，繁殖能力將非常驚人。宜蘭大學生物技術與動物科學系教授陳裕文呼籲，新物種入侵、造成危害的管道愈來愈多元，防疫工作應該做到「全民參與」的程度，「特別是農產品，不要輕易的（從海外）攜帶，不要存著僥倖的心理。」

目前政府已成立應變小組，並在全國設有500個性費洛蒙監測點，目前方針為快速處理、撲滅。基本上，秋行軍蟲一生可產2000個蛋，只需要30天就可以完成一個世代（蟲卵孵化到成蟲）。

▼截至6月15日止的秋行軍蟲通報地點。（圖／防檢局提供）

▲▼秋行軍蟲通報地點。（圖／防檢局提供）

▲太管處在各遊客中心、管理據點張貼宣傳海報並要求保育巡查員及保育志工在園區巡查時特別注意秋行軍蟲的動向。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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關鍵字：秋行軍蟲,農業害蟲,大陸,防檢局,農藥,寄主植物,秋行軍蟲成蟲,檢舉獎金

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