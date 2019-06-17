　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藍營黨官博士論文爆抄襲　政大遭控修審議辦法瞎挺護航

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲藍營黨官博士論文爆抄襲，政大遭控修審議辦法瞎挺護航。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

學術圈論文抄襲歪風不斷！本刊接獲爆料，甫接任國民黨組發會社會志工部副主任的金門大學副教授林政緯，當年用來取得教職資格的博士論文涉嫌抄襲，不但有5成以上的頁面都有段落與他人的碩博士、期刊論文雷同，連錯字也一模一樣，經查至少有15篇其他人的論文被林抄襲。

這篇被控抄襲的論文指導教授正是考試院前副院長、現任國民黨智庫執行長高永光。有學者向本刊指控，他向政大檢舉後，校方卻修改學術倫理審議辦法，讓涉抄襲的林政緯，原本依規定要撤銷學位，卻只登報道歉，再補上學術倫理課及修改論文，便含混了事，質疑背後有「大咖」護航、包庇。

請繼續往下閱讀...

備戰2020大選，國民黨肩負組織動員大任的「組織發展委員會」5月中旬微幅改組，找來林政緯擔任社會志工部副主任，林從學界踏進政治圈，成為藍營黨官，但攸關取得教職的關鍵論文，卻被質疑內容大量複製自己的碩士論文，甚至抄襲、拼湊包括至少9本國內的碩、博士論文，以及6篇成大、中正等知名大學教授的期刊論文與網路文獻。

林政緯論文抄襲莊姿鈴《台灣農會選舉制度與決策過程之研究─以中部地區四鄉鎮農會為例》的碩論，除訪談內容不同，其他段落都高度雷同。

本刊比對林政緯2011年6月出版的《台灣農會、派系與地方選舉之關係：以新北市為例》博士論文發現，278頁不含參考書目、附錄的本文，竟高達140多頁涉抄襲，等於逾5成內文都有段落複製他人或自己過去的論文；不但多段直接照抄、未加註來源，連應由自己整理的部分圖表也複製，甚至錯字都一樣。

林政緯抄得最誇張的是東海公行所陳淑莉《台灣地區農會之政治經濟分析》的碩論，第48到70頁含圖表幾乎9成全抄自陳的論文。

不只大抄別人論文，林還抄襲自己攻讀政大中山人文社會科學研究所的碩士論文《政黨、派系與選舉關係之研究：台中市市長、市議員及立法委員選舉之分析》。「兩個不同縣市，怎可能做出完全相同的結論？這不僅是抄襲，而是作假了。」爆料學者指出，最不可思議的是，林最重要的結論，也抄襲自己當年碩論，除了把研究地區由「台中」換成「新北」、把「尤清、蘇貞昌」改成「張溫鷹」並更改選舉年份，其餘多數內容幾乎一字不改。

不只抄他人論文，林政緯也大篇幅抄襲自己當年的碩士論文。

最扯的是，林政緯論文抄襲連錯字也照抄。舉例來說，林的論文第七十頁抄自陳淑莉碩論第115頁，但「地方派系」誤植成「地『分』派系」的錯字照抄不誤；第183頁抄自劉佩怡的博士論文《台灣發展經驗中的國家、地方派系、信用合作社的三角結構分析》，「酬勞」寫錯成「籌勞」也一樣照抄。

不只抄他人論文，林政緯也大篇幅抄襲自己當年的碩士論文。

同為學者的爆料人表示，引用他人著作須以引號、縮排或改變字體標示，這是最基本的學術規範，林的論文在訪談部分有以標楷體縮排呈現，顯見他知道應該做區分，但抄襲他人論文，不但未加上研究者自己的意見，就連出處也未標註，明顯是抄襲。


更多鏡週刊報導
【藍營黨官爆抄襲2】這位女研究生最慘　論文60頁被黨官狂抄
【藍營黨官爆抄襲3】高官門生後台硬　指導教授黨政實力厚
【藍營黨官爆抄襲4】論文抄襲被逮　政大疑為他改規定解套

ET快訊
Grace求「不要再忘記要永遠在一起好嗎」　1原因無法狠心放
快訊／阿翔老婆「婚變後首發文」：惡夢將我吞噬了！

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林口站夜哨巡9哨點　她到男廁嚇壞衝下樓：寧被懲處就怕下一個是我

論文被爆抄襲！藍營黨官否認　政大稱「不可能為一人護航」

藍營黨官爆抄襲！這位女研究生最慘　論文60頁被狂抄

藍營黨官博士論文爆抄襲　政大遭控修審議辦法瞎挺護航

交往5年沒收過花她好奇問　男友神回「等妳掛了我再送」掀熱議

周四起水氣增多「鋒面周日南移北部陸地」　未來恐有熱帶擾動生成

辦623遊行…館長遭大陸「封台」血虧破億：只要台灣好，我不後悔

一張圖看一周天氣！鋒面接近「變天時間點」出爐　西半部先熱飆32°C↑

史上最貴開箱「郭董豪宅」！1天150萬人搶看登熱門第一　網友好評推爆

大陸海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒　金門、馬祖累計達11例

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

林口站夜哨巡9哨點　她到男廁嚇壞衝下樓：寧被懲處就怕下一個是我

論文被爆抄襲！藍營黨官否認　政大稱「不可能為一人護航」

藍營黨官爆抄襲！這位女研究生最慘　論文60頁被狂抄

藍營黨官博士論文爆抄襲　政大遭控修審議辦法瞎挺護航

交往5年沒收過花她好奇問　男友神回「等妳掛了我再送」掀熱議

周四起水氣增多「鋒面周日南移北部陸地」　未來恐有熱帶擾動生成

辦623遊行…館長遭大陸「封台」血虧破億：只要台灣好，我不後悔

一張圖看一周天氣！鋒面接近「變天時間點」出爐　西半部先熱飆32°C↑

史上最貴開箱「郭董豪宅」！1天150萬人搶看登熱門第一　網友好評推爆

大陸海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒　金門、馬祖累計達11例

凱特舊鞋重複穿　最愛冰雪奇緣色的Jimmy Choo

林口站夜哨巡9哨點　她到男廁嚇壞衝下樓：寧被懲處就怕下一個是我

高雄大碗公冰創始店！必點銷魂芋泥布丁牛奶冰、珍珠鮮奶茶

大同股東會爆發全武行　市場派拉布條推倒桌椅

盤算當行政院長？王金平駁：胡說八道！誰也猜不到我的下一步

U18對抗賽／高中最速男潘文輝先發　對穀保隊友李慶隆

人夫拋妻棄子30年車禍身亡　小三竟要求子女付259萬扶養費

怒嗆蘇貞昌「小鼻子小眼睛」　韓國瑜：下次會當場拒絕攝影機

《傲慢與偏見》珍奧斯汀故居！865年古宅「隱祕寶石」翻新　英鎊87萬求售

勞保老年年金只能領到80歲？　勞保局：活多久就領多久

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

極品健身妹被神出！老司機暴動：..

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換..

辦623…館長被陸封台　血虧破..

一張圖看一周天氣！下波變天時間..

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

郭董宅開箱　1天150萬人搶看..

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

吳念真PO蟲照　防檢局神回

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也..

窗戶「密集蟲卵」怕爆　網貼對照..

美女醫又懷孕了！　「孩子爹」身..

鋒面周日起南移北部！吳德榮：降..

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

孩有胎記！婆婆怒怪罪...豬隊..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳祭家規

辦623…館長被陸封台　血虧破億

客人突然就顏Ｏ！她眼睛「整顆血紅」睜不開

一張圖看一周天氣！下波變天時間點出爐

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面