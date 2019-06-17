▲藍營黨官博士論文爆抄襲，政大遭控修審議辦法瞎挺護航。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

學術圈論文抄襲歪風不斷！本刊接獲爆料，甫接任國民黨組發會社會志工部副主任的金門大學副教授林政緯，當年用來取得教職資格的博士論文涉嫌抄襲，不但有5成以上的頁面都有段落與他人的碩博士、期刊論文雷同，連錯字也一模一樣，經查至少有15篇其他人的論文被林抄襲。

這篇被控抄襲的論文指導教授正是考試院前副院長、現任國民黨智庫執行長高永光。有學者向本刊指控，他向政大檢舉後，校方卻修改學術倫理審議辦法，讓涉抄襲的林政緯，原本依規定要撤銷學位，卻只登報道歉，再補上學術倫理課及修改論文，便含混了事，質疑背後有「大咖」護航、包庇。

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備戰2020大選，國民黨肩負組織動員大任的「組織發展委員會」5月中旬微幅改組，找來林政緯擔任社會志工部副主任，林從學界踏進政治圈，成為藍營黨官，但攸關取得教職的關鍵論文，卻被質疑內容大量複製自己的碩士論文，甚至抄襲、拼湊包括至少9本國內的碩、博士論文，以及6篇成大、中正等知名大學教授的期刊論文與網路文獻。

本刊比對林政緯2011年6月出版的《台灣農會、派系與地方選舉之關係：以新北市為例》博士論文發現，278頁不含參考書目、附錄的本文，竟高達140多頁涉抄襲，等於逾5成內文都有段落複製他人或自己過去的論文；不但多段直接照抄、未加註來源，連應由自己整理的部分圖表也複製，甚至錯字都一樣。

不只大抄別人論文，林還抄襲自己攻讀政大中山人文社會科學研究所的碩士論文《政黨、派系與選舉關係之研究：台中市市長、市議員及立法委員選舉之分析》。「兩個不同縣市，怎可能做出完全相同的結論？這不僅是抄襲，而是作假了。」爆料學者指出，最不可思議的是，林最重要的結論，也抄襲自己當年碩論，除了把研究地區由「台中」換成「新北」、把「尤清、蘇貞昌」改成「張溫鷹」並更改選舉年份，其餘多數內容幾乎一字不改。

最扯的是，林政緯論文抄襲連錯字也照抄。舉例來說，林的論文第七十頁抄自陳淑莉碩論第115頁，但「地方派系」誤植成「地『分』派系」的錯字照抄不誤；第183頁抄自劉佩怡的博士論文《台灣發展經驗中的國家、地方派系、信用合作社的三角結構分析》，「酬勞」寫錯成「籌勞」也一樣照抄。

同為學者的爆料人表示，引用他人著作須以引號、縮排或改變字體標示，這是最基本的學術規範，林的論文在訪談部分有以標楷體縮排呈現，顯見他知道應該做區分，但抄襲他人論文，不但未加上研究者自己的意見，就連出處也未標註，明顯是抄襲。



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