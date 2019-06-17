藍營黨官爆抄襲！這位女研究生最慘　論文60頁被狂抄

▲藍營黨官博士論文爆抄襲。（圖／鏡週刊）



圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，甫接任國民黨組發會社會志工部副主任的金門大學副教授林政緯，當年用來取得教職資格的博士論文涉嫌抄襲，不但有5成以上的頁面都有段落與他人的碩博士、期刊論文雷同，連錯字也一模一樣。最誇張的是第二章「台灣農會與國家權力關係」，大量拼湊東海公行所陳淑莉、東海政治系莊姿鈴以及暨大公行所黃瓊文等3本碩士論文，逐字抄襲比例近七成。

其中陳淑莉堪稱最大苦主，她1995年出版的碩論《台灣地區農會之政治經濟分析》，竟有60頁都被林打散、重組後，抄至自己論文的第二、三章，篇幅多達50頁。

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林的論文從第48頁起到第70頁上半頁，更連續超過20頁含圖表等9成篇幅全抄自陳淑莉的論文，卻未標註來源、參考書目也沒列上，「如果這不是嚴重抄襲、那什麼才是嚴重抄襲？」爆料學者痛批。

有的段落甚至重複抄了兩次。林在第139頁抄襲陳淑莉碩論第106頁的段落，除多了「各級農會組織」6個字，其餘270多個字則全抄，到了第149頁，又把該段落原封不動抄一遍，等於同樣段落抄了2次。

此外，林在第15、16頁連續四大段，除了把「主宰」改為「主導」之外，其他有800多字都直接抄自莊姿鈴的碩論《台灣農會選舉制度與決策過程之研究─以中部地區四鄉鎮農會為例》，同樣沒有標註引用來源。



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