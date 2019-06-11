蔡英文學歷、論文被曹長青質疑造假？　2網址打臉

▲總統蔡英文學歷被質疑造假，倫敦政經學院官網刊登祝賀校友蔡英文當選總統。（圖／倫敦政經學院官網）



記者陶本和／台北報導

名嘴曹長青在節目中指控，總統蔡英文學位造假、論文是否存在的疑慮，節目主持人彭文正也在臉書力挺，表示認同曹的查證，是他在學術界25年碰到最怪的事。不過，其實在倫敦政經學院（LSE）官網就有恭賀蔡英文的訊息，在大英圖書館的論文搜尋系統，也有她的論文資料。

曹長青10日也在臉書上指出，對於蔡英文在倫敦政治經濟學院的博士論文，早在上次總統大選前就有人質疑，因為在倫敦大學高等法律研究院（Institute of Advanced Legal Studies——IALS，也是英國的論文匯集中心）網頁寫的是：蔡的論文「missing」（不見了）。

曹長青表示，這太罕見了，之前從沒聽說有這種事。如是個瓷器，打碎了，可能無法修補；但論文是可無數次上網的。「失踪」已莫名其妙，怎麼還無法「修補」（再提交）？以現在電郵之方便，幾分鐘就可把論文再次上網。

彭文正也在臉書上指出，他認同曹長青的查證，是他在學術界25年碰到最怪的事，他不能確定蔡英文學位是否造假、是否存在、是否有人捉刀、怎麼可能有人自己的博士論文改寫，卻掛第二作者。

不過，從倫敦政經學院（LSE）的官網，就有恭賀校友「蔡英文博士」當選總統的頁面；另外在大英圖書館的論文搜尋系統中，也的確有蔡英文的論文資料。

▼總統蔡英文論文被質疑造假，大英圖書館論文搜尋系統網站，就有蔡英文當年的論文資料。（圖／大英圖書館論文搜尋系統）

