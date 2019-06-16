爸爸頭卡椅腳縫！屁兒開心狂拍糗態...網笑噴：是親生的嗎？

記者王麗琴／綜合報導

大陸山東一名年輕爸爸，日前在家與兒子玩耍時，意外將自己的頭卡在凳子的腳縫裡，怎麼也無法鑽出脫困，只好報警求助消防人員。沒想到在救助的過程中，兒子竟開心地拿著手機拍下爸爸的糗模樣，讓許多網友看到笑噴問「這兒子是親生的嗎？」

▲這父子倆的互動讓人笑到噴飯。（圖／翻攝自《梨視頻》）

據《梨視頻》報導，13日山東蘭陵一名年輕爸爸，一時興來拿著椅凳逗兒子玩，豈料在玩耍過程中竟不小心把自己的頭給卡在椅腳縫裡了，努力掙脫了半小時都未能脫困，眼見家裡沒有大人可以幫忙，只好報警請求助消防人員。消防人員獲報後趕往救助，拿出液壓鉗剪斷鋼筋椅腳。令人笑噴的是，他兒子不但不緊張，反而拿出手機錄下爸爸被救助的糗態，讓他尷尬又錯愕不已。

▲兒子開心的拿出手機錄下爸爸的糗態。（圖／翻攝自《梨視頻》）

許多網友看到糗父及天兵兒子的逗趣畫面，蓋起了800樓大笑，「這兒子是親生的嗎？不心疼就算了還錄視頻」、「小時候當兒子被卡過，長大了逗兒子又被卡」、「誰知他爹是在給他做錯誤示範」、「爸爸是個好爸爸」、「實力坑爹的孩子，不怕挨揍啊」、「對不起我笑了」、「這是教育孩子的現場版，讓孩子直接感受」、「現在的熊孩子都這樣了嗎」、「第一眼以為又是小孩頭卡住，誰知這回竟然是爸爸卡住了」、「消防員忍住不笑啊」。