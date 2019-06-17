地下室丟垃圾！長髮女「身體斷一半」滿身血倒車格　她嚇呆走近…下秒傻眼

▲停車場怎麼有女鬼出現啊～（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

在許多恐怖電影中，地下室都被塑造出詭譎的氣氛，讓不少人到幽暗的地下室的時候，難免會怕怕的。一名女網友貼出照片，說她到地下室丟個垃圾，看到鄰居的停車格裡有東西，一看差點嚇死，「可以換一塊顏色的蓋布嗎？」看到照片後，其他人也紛紛留言，「會嚇到閃尿」、「眼角瞄到真的會嚇屬」。

這位女網友在臉書《爆笑公社》貼出3張照片，文中表示「到地下室丟個垃圾，有話想告訴鄰居車友……可以換一塊顏色的蓋布嗎？」並附上3個無奈表情。照片中，原PO拍下33號車格，而此時車格裡並沒有車，但瞄一眼格子最後方，竟然有個紅衣黑長髮的女鬼跪在地上。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲那……那是傳說中的紅衣小女孩嗎？（圖／翻攝自爆笑公社）

不過原PO走近後，再定睛一看，才發現那不是什麼女鬼，只見車格後方放著2輛小朋友的車車，分別有滑板車和腳踏車，而滑板車上放著一包高爾夫球桿袋，袋子的顏色就是黑紅相間，外加形狀和角度，遠看十分有紅衣女鬼的感覺。

▲▼呃……原來是高爾夫球袋啊！（圖／翻攝自爆笑公社）

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「遠看真的會嚇死」、「把手蓋黑的，車身蓋白的，就更有趣了」、「X，會漏尿」、「這是要嚇死人，X的，晚上半夜不就褲底一包」、「這33號車位的車主一定是驚悚片迷」、「我的停車格旁邊還有人放衣服展示用的人偶，晚上停車都毛毛的」、「幫他換白色的布」。

有網友則是好奇「這為何會嚇到？有哪個點可以嚇人的」，馬上就有人表示「遠看很像穿紅色衣服蹲著的黑髮人」、「如果望一眼誤看，可能會看到斷了一半身體、滿身血的長髮女孩」、「而且停車場通常都很陰森很安靜，突然看到會嚇死」，讓不少網友笑說「看來大家恐怖電影都看很多」、「已經是被害妄想症了吧哈哈哈！」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！