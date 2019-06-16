　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婚宴會館工讀生想請假！一張照悲劇「露餡」　網半夜笑慘洗版：也太淺！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼婚宴會館工讀生想請假，一張照露餡，害網友半夜笑慘洗版。（圖／翻攝爆廢公社）

▲婚宴會館工讀生想請假，一張照露餡，害網友半夜笑慘洗版。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友在知名的婚宴會館工作，不過她16日凌晨2點多忍不住上網怒PO文，表示遇到一位天兵工讀生請假，竟然傳了一張自以為天衣無縫「受傷照」，表示自己被車撞，但仔細一看卻當場露餡，網友仔細一看也瘋狂笑慘洗版，「對不起，版主很嚴肅，可是我卻笑歪了」、「跪求後續」。

女網友半夜2點多在「爆廢公社」發文寫道，「事情是這樣的，我在台北市一間知名的婚宴會館任職多年，因職務關係，需要負責安排工讀人力/PT，由於是婚宴會館，可想而知當遇到喜宴大好日子，一般餐廳都是場場爆滿，而且必定是缺人的情況……。」

請繼續往下閱讀...

她傻眼地PO出2張照片表示，「就在今天下班後，收到了工讀生傳給我的訊息（LINE對話紀錄）然後我當下真的不知道該說什麼才好，現在的學生，肯出來打工賺零花錢的孩子們，在我眼裡都是肯吃苦，努力向上的好孩子。」

「但其中確實存在著不少的草莓族，如果今天是臨時真的有事，導致隔日無法前來，說真的，我們排班的也只能摸摸鼻子，再儘快想辦法另外安排人力，但是！當收到這種工讀生自以為的『請假完美攻略』我真的不知道你腦子怎麼想的？」

只見照片中，這位工讀生傳了一張受傷圖表示，「我剛剛回家的路上不小心被車撞……不知道明天能不能上班ㄟ……」乍看照片看似膝蓋受傷，但仔細一看右下角卻是出現微博「吉安消防」帳號的浮水印。

▲▼婚宴會館工讀生想請假，一張照露餡，害網友半夜笑慘洗版。（圖／翻攝爆廢公社）

原po氣呼呼地說回工讀生說，「你一定要來，不然我會很生氣，你應該要知道為何我會生氣。」原po在「爆廢公社」表示，「我看到訊息後，由一開始的擔心→轉換到森七七，除了生氣→再來就是大笑了。如果各位在職場上遇到這種情況，你/妳們又會怎麼做？」

另外原po還請求各位大大，有沒有網友能神到這張受傷照的出處，因為想回傳，讓他上這一課，「至於明天……他到底會不會來，就讓我們繼續看下去！！！」

網友們看了紛紛笑爆，「真的太好笑了這孩子」、「太鬧了哈哈哈」、「我賭100塊！爛草莓明天會裝死不上班！」、「要回他辛苦了，還兼差做消防的」、「這學生也太淺了吧」、「這孩子還是太年輕了」、「回他了嗎？後續發展敲碗中」、「年輕人終究是年輕人」、「右下角浮水印超明顯啊」、「超好笑的XD哪個孩子這麼天兵啊」、「以圖搜圖都不會？」

▲▼婚宴會館工讀生想請假，一張照露餡，害網友半夜笑慘洗版。（圖／翻攝爆廢公社）

▲工讀生「請假照」露餡，爆廢公社網友幫忙找到出處。（圖／吉安消防微博，下同）

也有人分享自己遇到的奇人奇事，「小咖的……我工作上遇到說自己家人過世來請假的，5個當中就有2個了……拿訃聞都拿不出來= =常常突然頭髮痛、肚子痛、女朋友摔斷腿或是家人誰又在加護病房的。」

▲▼婚宴會館工讀生想請假，一張照露餡，害網友半夜笑慘洗版，爆廢公社網友幫忙找到出處。（圖／吉安消防微博）

ET快訊
苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救
快訊／「反送中」黃衣哥太古廣場樓頂站5hrs墜地亡！議員現場

關鍵字：婚宴會館,請假,打工,以圖搜圖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慶祝弟弟大學成績「快要二一」　台北拉麵名店免費升級肉2倍！

影／6900萬麥拉倫帥氣試車　經加油站「整車冒白煙報銷」工作人員崩潰！

凶宅住1年！傻女「爽賺1個月房租」　友曝看房神招…床在OO下：千萬別住

老公躺床上睡著！女同事蹲他腳邊「狂玩O毛」：可以拔嗎？　人妻目睹傻眼

好市多「老牌減肥神品」一瓶只要17元！狂客全台掃貨：我天天喝，買了30箱

只送公文月領33K好幸運？她做18年被炒了！簡單的工作其實最危險

影／5000元凶宅！竹北女「早晚一枚OO鎮壓」　退租一句話…房東急塞6600紅包

影／「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　鄉民尖叫：拜託摔我！

婚宴會館工讀生想請假！一張照悲劇「露餡」　網半夜笑慘洗版：也太淺！

館長感性致謝「犧牲各位打手X的時間」　你們比我還愛台灣

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

妻女患肌肉萎縮...他苦撐照料30年 捨「放棄念頭」擦淚喊：我的責任！

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加碼專業飛行秀

婚宴會館工讀生想請假！一張照悲劇「露餡」　網半夜笑慘洗版：也太淺！

館長感性致謝「犧牲各位打手X的時間」　你們比我還愛台灣

童話隱藏的真相！「白馬王子」到處亂晃其實是找「長期飯票」

新竹發現「秋行軍蟲成蟲」？他貼3張照片求問　農委會回應了！

狠批民進黨「惡修」公投法　黃士修、毛嘉慶立院外絕食抗議

小孩吃鍋哭鬧！店員當眾大吼「拜託哄一下」　母怒：很不尊重

嘉義縣國小畢業生個位數有49校　占全縣122所國小的4成

神秘「綠波浪蟲卵」噁黏玻璃窗　網嚇起雞母皮：你家育嬰中心？

德國慈濟人用精緻蔬食獲響應　環保理念讓德國人讚賞

尊重包容接納輕撫生命幽微角落　永福特教生畢業了！

婚宴會館工讀生想請假！一張照悲劇「露餡」　網半夜笑慘洗版：也太淺！

大學畢業仍母胎單身！好友送他「100盒杜蕾斯」：兄弟，你該會用這個了

板橋4車疑遭縱火慘剩骨架　男辯稱「在車上烤肉」

正妹濕紙巾擦臉有怪味…驚見「噁怪物」趴在裡面　下秒崩潰制裁牠

諾威斯基接班人確定　獨行俠表態將與波辛基斯續約

反送中「雨衣男」自殺墜樓亡！消防飛撲畫面曝　港網一人一花紀念義士

館長感性致謝「犧牲各位打手X的時間」　你們比我還愛台灣

南投玉門關民宿大火！「整排小木屋」陷入火海　驚人烈焰衝天

格陵蘭「20億噸冰雪」一天內融光光！恐刷新7年前紀錄　暖化問題急迫

快訊／三重凌晨驚傳離奇巨響　他遇閃光跳電嚇問「哪裡爆炸了？」

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

生活熱門新聞

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

小孩哭鬧讓店員大吼　母：不尊重

妹子「邪惡刀法切芒果」超害羞！

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

他貼照問「秋行軍蟲成蟲」？農委..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

月子中心早餐現「趕時間組合」網..

神秘蟲卵噁黏玻璃窗　網嚇起雞母..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

用LINE戀愛的時代　她PO文..

爽炫神級停車位！網秒心動：值2..

弟弟大學快二一　拉麵名店肉2倍

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

更多熱門

相關新聞

正妹找日薪2000元打工遭老闆欠薪做白工

打工陷阱事件層出不窮，一名女大生Selene為負擔每月的基本開銷，嘗試過許多類型的工讀，不過其中卻暗藏諸多陷阱，像是應徵模特兒最後才發現是酒店公關，趕緊落跑閃人，另外也遇過老闆惡意欠薪，只好自認倒楣做白工，因此提醒大家，「千萬要小心找工作」，發現苗頭不對就趕快跑，以免像她一樣受騙上當。

一銀總座缺　鄭美玲回鍋擔重責

蔡麗雪請辭　一銀總經理

第一名是它！大學生10大夢幻暑假打工出爐

夜校生咬牙打3份工每天只睡4小時

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

即／苗栗3車追撞BMW翻！國3全線封閉

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

雙辮子最強小三啾bye　後照鏡有驚喜

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡

水洗生雞肉「2大病菌狂噴」吃了烙屎

更多

最夯影音

更多

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面