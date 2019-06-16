婚宴會館工讀生想請假！一張照悲劇「露餡」　網半夜笑慘洗版：也太淺！

▲婚宴會館工讀生想請假，一張照露餡，害網友半夜笑慘洗版。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／綜合報導

一名女網友在知名的婚宴會館工作，不過她16日凌晨2點多忍不住上網怒PO文，表示遇到一位天兵工讀生請假，竟然傳了一張自以為天衣無縫「受傷照」，表示自己被車撞，但仔細一看卻當場露餡，網友仔細一看也瘋狂笑慘洗版，「對不起，版主很嚴肅，可是我卻笑歪了」、「跪求後續」。

女網友半夜2點多在「爆廢公社」發文寫道，「事情是這樣的，我在台北市一間知名的婚宴會館任職多年，因職務關係，需要負責安排工讀人力/PT，由於是婚宴會館，可想而知當遇到喜宴大好日子，一般餐廳都是場場爆滿，而且必定是缺人的情況……。」

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她傻眼地PO出2張照片表示，「就在今天下班後，收到了工讀生傳給我的訊息（LINE對話紀錄）然後我當下真的不知道該說什麼才好，現在的學生，肯出來打工賺零花錢的孩子們，在我眼裡都是肯吃苦，努力向上的好孩子。」

「但其中確實存在著不少的草莓族，如果今天是臨時真的有事，導致隔日無法前來，說真的，我們排班的也只能摸摸鼻子，再儘快想辦法另外安排人力，但是！當收到這種工讀生自以為的『請假完美攻略』我真的不知道你腦子怎麼想的？」

只見照片中，這位工讀生傳了一張受傷圖表示，「我剛剛回家的路上不小心被車撞……不知道明天能不能上班ㄟ……」乍看照片看似膝蓋受傷，但仔細一看右下角卻是出現微博「吉安消防」帳號的浮水印。

原po氣呼呼地說回工讀生說，「你一定要來，不然我會很生氣，你應該要知道為何我會生氣。」原po在「爆廢公社」表示，「我看到訊息後，由一開始的擔心→轉換到森七七，除了生氣→再來就是大笑了。如果各位在職場上遇到這種情況，你/妳們又會怎麼做？」

另外原po還請求各位大大，有沒有網友能神到這張受傷照的出處，因為想回傳，讓他上這一課，「至於明天……他到底會不會來，就讓我們繼續看下去！！！」

網友們看了紛紛笑爆，「真的太好笑了這孩子」、「太鬧了哈哈哈」、「我賭100塊！爛草莓明天會裝死不上班！」、「要回他辛苦了，還兼差做消防的」、「這學生也太淺了吧」、「這孩子還是太年輕了」、「回他了嗎？後續發展敲碗中」、「年輕人終究是年輕人」、「右下角浮水印超明顯啊」、「超好笑的XD哪個孩子這麼天兵啊」、「以圖搜圖都不會？」

▲工讀生「請假照」露餡，爆廢公社網友幫忙找到出處。（圖／吉安消防微博，下同）



也有人分享自己遇到的奇人奇事，「小咖的……我工作上遇到說自己家人過世來請假的，5個當中就有2個了……拿訃聞都拿不出來= =常常突然頭髮痛、肚子痛、女朋友摔斷腿或是家人誰又在加護病房的。」