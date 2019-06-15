女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一幕哭了...跳上去交纏

▲準備給女友生日驚喜，他卻見到了世界上最遙遠的距離。（圖／翻攝微博）

記者黃君瀚／綜合報導

「今天女朋友生日，本來想給她一個驚喜，碰到這一幕。」近日一組影片截圖在網路上瘋傳，癡情男子準備了一束鮮花想給生日的女友一個驚喜，結果就在地下停車場目睹難堪一幕，心中的女神就在車道另一端，但她整個人飛撲到另一名陌生男子身上，2人肉體交疊、緊緊相擁，明顯逾越了友情的那條線。

網路上流傳的4張照片出自男網友「醬爆」，時間是今年3月29日，故事的劇情相當簡單，他在女友生日那天準備了鮮花，想營造一波浪漫的驚喜，卻撞見了綠光罩頂的慘案，畫面衝擊度卻讓人隔著螢幕依然感受到深深的悲傷。

請繼續往下閱讀...

第一張照片中，男主角帶著悽苦微笑，畫面左後方是心上人飛撲緊擁陌生小王，整個人跳上去糾纏分不開。之後的2張照片，他試圖對著鏡頭訴說些什麼，但壓抑不住悲傷的情緒，紅了眼眶、落下了苦澀的男兒淚。故事最後，他哭著哭著就笑了，一切盡在不言中，滿滿的情緒把畫面張力推到極致，而那對男女依然抱著。

據了解，這支影片最早被上傳到短影音社交平台「抖音」（TikTok）上，殘酷的綠光Live秀在當時就引起極高的關注度。

昨（14）日，林姓網友將這系列截圖傳到「爆廢公社」上，引來超過6千人圍觀朝聖，「他一定很愛妳，也把我比下去」、「車子是特斯拉，所以雖敗猶榮了」、「現在在這社會給驚喜是伴隨著風險的」、「什麼是驚喜？是誰給誰驚喜」、「我應該在車底，不應該在這裡」、「我看著也流淚了」、「一束花沒用的，至少要X3，還能有小三。」

►小知識大決定，買房需要知道的一切都在這，一起加入ETtoday房產雲