極品健身妹微露腹肌！表特板老司機暴動「開門阿～」　本尊被神出了！

▲健身女孩身材超好，老司機暴動神出啦。（圖／Claurita微博，下同）



網搜小組／綜合報導

有網友近日在PTT表特板po出一系列可愛的「健身女孩」照，只見女孩臉蛋可愛，還有一副「極品」好身材，南半球配上明顯腹肌，讓許多男網友跪拜「這真的很強！門勒～敲碗」。

一位網友12日在表特板貼出「健身女孩可愛」照，只見女孩長相甜美、神情無辜，卻擁有讓鄉民們佩服的腹肌及超犯規的「南半球」。

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網友紛紛留言「這不推不行」、「開門啊啊啊啊啊啊啊！！！」、「南半球+腹肌」、「腹肌跟屁股都好猛」、「戀愛了」、「感覺我打不贏」、「求門感謝這個太神了」、「很可以」、「簡直極品」、「不給門就是跟版友過不去」。

最後終於有鄉民神出，這位健身女孩原來是大陸22歲的運動部落客Claurita，但也發現原來原po刻意不給女主角資訊來源，紛紛譴責，「何原Po要故意裁切資訊不給人找到啊」、「就不想讓你搜圖啊好棒棒」、「藏私不可取」。

常常在微博上po出自己運動生活照及好身材照片的Claurita，也會分享自己被一堆訊息騷擾的無奈。

Claurita近日po影片回應網友們問她的問題表示，很多人想加她微信，正常聊天都會回，但是常常收到有的沒的，讓她自嘲對於沒有性生活的她而言，實在很難回答，並嗆騷擾網友「我勸你去買個登山包，因為它超耐磨」。