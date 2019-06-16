喝一口酸的！清心店員回「珍珠在換季」...千人朝聖罵爆　總公司回應了

記者林姸君／採訪報導

桃園一名曾小姐分享喝到酸的珍珠奶茶，當下覺得有異狀馬上打電話給店家，沒想到對方告知「珍珠在換季」，讓她相當傻眼。文章在網路上掀起討論，許多網友看完後紛紛揶揄「換季？所以珍珠會掉毛囉」、「其實珍珠正在準備冬眠」、「可能是新產品」。

▲珍珠會換季，你有聽過嗎？（圖／爆廢公社）



曾小姐表示，喝了一口珍珠奶茶，沒想到細細咀嚼後發現珍珠是酸的，打電話給店家，對方回應珍珠在換季，所以口感微酸是正常的，但如果仍沒辦法接受的話，可以帶發票來退費。

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曾小姐指出，沒有要攻擊店家的意思，只是這樣的說法真的是第一次聽到，有點不可思議、不曉得是否是自己見識不夠，因此想上網詢問大家；此外，晚一點也會前往店家進行退費。

許多網友看完後紛紛留言「珍珠都是現煮的怎麼可能換季，放太久才會酸」、「靠當消費者白癡喔」、「珍珠酸等於壞掉了」、「根本在硬凹」、「我只知道無防腐劑珍珠，煮好兩三小時後就變硬，必須倒掉重煮」、「直接榮登幹話員工」。

▲總公司也在第一時間出來滅火。（圖／翻攝自GoogleMap）



另外也有不少人指出，前幾天也曾喝到「酸」的珍珠，「有沒有可能是最近下梅雨，珍珠變質了，店家沒有發現？」短短兩個小時，貼文湧入千名網友按讚、蓋樓，大家都非常關注。

對此總公司呂姓營運總監出面解釋，公司對品質要求相當嚴格，每項產品出貨前都會有食檢報告，此事乃為單一個案，日後會嚴加控管店家在食品上保存等SOP，另針對「珍珠換季」說法，也會加強員工的教育訓練，不周之處請大家海涵。

他強調，清心福全一直以客人為至上，若消費者對產品不滿意、有問題等地方，會全力改善，滿足每位客人的需求。

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