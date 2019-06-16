獨／「夫人牌」來了！曾馨瑩17日回南投娘家　合體郭台銘

▲郭台銘、曾馨瑩。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

為了贏得國民黨初選，高雄市長韓國瑜自6月1日起啟動「一週一造勢」的方式，讓韓粉遍地開花，每場也都偕同妻子李佳芬一同上台，營造一家人團結的氣氛。鴻海董事長郭台銘的妻子曾馨瑩原本反對郭參選，但據了解，在初選倒數不到一個月，郭台銘17日將和曾馨瑩回到曾的娘家南投中興新村，這也是兩人將首次在競選場合中同台亮相。

郭台銘與曾馨瑩是在2007年鴻海的尾牙上相遇 ，當時兩人戀情發展迅速，遂在2008年7月26日完成世紀婚禮。 外界好奇為什麼最終選了曾馨瑩，而不是傳過緋聞的劉嘉玲或是林志玲，郭台銘當時留下了一句名言：「在她身上，聞不到錢的味道」。

沒想到，在婚姻將要步入第11個年頭，郭台銘毅然絕然轉換跑道，以台灣首富的身份挑戰總統大位。在郭台銘決定投入參選時，曾馨瑩曾反對，甚至還出國到日本散心一週，但後來兩人經過溝通後也能互相諒解。郭台銘日前受訪坦言，「很多話不太容易說出口，但真心如明月，如今我的決定，我想她選擇用理解的方式支持了我」。

在初選倒數前一個月，郭台銘17日將造訪南投，曾馨瑩也將全程偕同在一旁。相較於韓國瑜早早就出動夫人牌，郭台銘家族則是在初選前一個月才動起來，弟弟郭台強來幫忙動員，兒子郭守正陪同父親跑行程並做好後勤工作，「夫人牌」則是在最後階段登場。

在行程規劃部分，郭台銘和曾馨瑩上午8時55分將參訪中興國中及棒球場，9時40分將拜會南投縣議會，10時議會演講廳舉辦工商、農業、觀光產業座談，12時10分將拜會南投縣政府。下午行程部分，14時將副竹山紫南宮參拜，15時10分前往慶福寺參拜，16時10分赴敦和宮財神廟參拜。