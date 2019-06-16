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回收車載滿滿！他逢甲巧遇...一看「超夯生財寶箱」驚呆：有人不用上班了

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▲回收車載滿滿！他逢甲巧遇...一看「超夯賺錢寶箱」驚呆：有人不用上班了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲怎麼會在回收車上。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名網友今在逢甲附近，捕捉到奇葩的一幕，只見回收車上收穫滿滿；特別的是，老人家的戰利品中，竟出現美食外送平台的置物箱，讓他不禁好奇來龍去脈；而大票網友也莫名被戳中笑點，有的大嘆生財工具沒了，但也有人忍不住吐槽，一堆外送人員根本賽車手，會掉不意外。

男網友在「爆廢公社」分享照片，一位老人家的三輪車上，載滿了大包小包的回收品，其中還包括了熊貓外送（foodpanda）的置物箱，雖然原因不明，但他忍不住笑虧，「有人不用上班了。」

請繼續往下閱讀...

po文一出掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「如果真的被幹走，也太扯了」、「順路兼差啊」、「完了...這個包值4000元耶」、「他常在逢甲大學附近出沒」、「哈哈，聽說那個袋子超好用」、「這袋子要2500超貴的」、「那個外送員一定很著急的想著他要失業了」。

▲熊貓外送「月入十萬」超好賺？（左圖／翻攝foodpanda104、右圖／翻攝foodpanda臉書）

▲近來，美食外送服務越來越夯。（圖／合成圖／翻攝自foodpanda臉書、foodpanda104）

鎖定「懶人族群」的美食外送服務越來越紅，網上曾有一說是「做熊貓外送（foodpanda）月入10萬」，甚至有電視節目揭秘高收入由來，直指一天要工作16小時，才有可能達到。

另外，也許是為了趕送貨，或把握時間提高收入，一些外送人員都有車速過快的情況，不少網友表示，「外送人員根本就是賽車手，我在台灣大道有看過，壓車壓到跟賽車手一樣角度」、「一堆危險駕駛的，鑽車縫、超速、闖紅燈，為了業績真的要這麼拚嗎」


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關鍵字：回收車,逢甲,生財寶箱,foodpanda,熊貓外送,外送人員,爆廢公社

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