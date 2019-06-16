一碰就裝死！家中驚見「6腳小黑蠕蟲」扭屁股狂爬　　網竟讚：你家環境好

▲原PO貼出照片問「這是什麼蟲？」（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

家中出現陌生的蟲種時，許多人難免會怕，擔心是影響人健康的害蟲。一名女網友貼出一段影片，說家裡突然出現一隻蟲，只見牠外型像是毛毛蟲，顏色則近乎全黑，爬行方式相當奇特，讓原PO忍不住問「有人知道這是什麼蟲嗎？」其他人紛紛解答，並笑說「代表你們家環境不錯」、「只生活在有乾淨水源的地方」。

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出影片和照片，文中表示「請問～有人知道這是什麼蟲嗎？突然在家裡出現」，並說這隻蟲還會裝死，「碰牠一下就倒了，過沒多久就動了～」

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▲原PO家裡出現小黑蟲。（圖／翻攝自爆廢公社）

看看影片中的小黑蠕蟲，外型感覺扁扁的，體節分節相當明顯，大約9-10節左右，在身體的2-5節分別有細長的腳，數下來一共有6隻腳。這隻小黑蟲最特別的是移動方式，只見牠以尾節先向前移動，接著再用細腳往前爬，所以身體看起來一下彎曲、一下伸直，就像是用屁股在移動的感覺。

看到貼文後，馬上就有網友留言解答，「螢火蟲的幼蟲」、「代表你們家環境不錯」、「只生活在有乾淨水源的地方」、「居住環境一定很好才有螢火蟲」、「這表示家裡附近環境很棒」。其他人則紛紛笑說，「不得不說還蠻帥的」、「第一次看到耶」、「真的長知識了」、「我怎麼覺得……牠好有喜感啊」、「怎麼覺得看它爬有點療癒感」。

▲原來牠是螢火蟲幼蟲啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

據悉，原PO看到的蟲，是「陸棲」的螢火蟲幼蟲，身體側扁或略呈筒形，體節分節明顯，在腹部第9節兩側各有一個發光器，尾節則有一叢帶黏膜的絲狀物，用來吸附在穩定的物體上以固定本體；該蟲如受干擾，會把頭縮進前胸背板下，甚至呈假死狀態。而陸棲螢火蟲幼蟲屬於肉食性，最常吃的是小型蝸牛、蛞蝓、蚯蚓。

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▼網友表示，螢火蟲幼蟲只生活在有乾淨水源的地方。（圖／翻攝自爆廢公社）