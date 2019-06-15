住一天6千！月子中心早餐現「趕時間組合」她問：合理嗎　網戰翻了

▲月子餐出現三明治跟保久乳 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一般上班族或學生若趕時間，來不及買現做的早餐，這時預做好的三明治就是最佳選擇。不過一名網友今日貼出月子中心的早餐，裡面就出現一個三明治和保久乳，讓她詢問這樣是否符合行情。對此網友們都戰翻了，有人表示一天6000算便宜，因為還包含了其他的費用，但也有人覺得觀感不好，認為剛生完應該要吃得更營養一點。

一名網友在臉書「爆廢公社」替朋友發文，她表示剛生完的朋友住在一天6000元的月子中心坐月子，不過看到早餐後卻有些疑慮，詢問網友這價錢配這樣的菜色是否符合行情。只見托盤上除了有2盤炒時蔬、蒸蛋和一小盅熱湯，主食則是早餐店常見的三角袋火腿三明治，以及一瓶保久乳。

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網友們看到這篇文後，都熱烈討論了起來，有人認為這樣正常，「6000算便宜吧，又不是只有餐費」、「算豐盛吧！一天有6餐不能單這樣比」、「差不多啊，我一天8000也是這樣」、「應該偶爾有這一餐吧...我看過我朋友一天1萬，有一次是漢堡、牛奶、湯」、「6000在月子中心算一般，就不要太要求了」。

▲ 網友一天8000元的餐點 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲其他媽媽同為一天6000元的早餐 。（圖／翻攝自爆廢公社）

然而另一派人則表示不能接受，「原來現在6000只能吃這樣！以前我老公都跟著吃我訂的坐月子餐」、「比我剛剛吃湯包還差」、「坐月子是不是最好不要吃吐司類的啊」、「保久乳跟那三明治？怎還一堆人覺得可以」、「三明治換成一碗五穀飯應該就沒那麼突兀了」、「三明治真是一點誠意都沒有」、「擺盤不ok」、「還不如自己買」。

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