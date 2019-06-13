一車出遊！哥們違規吃紅「群組求平分」...他錯愕：怎開得了口　網1句點破

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友前陣子和一票朋友出遊，怎料開車的哥們今天收到罰單後，立刻在群組問「要平分嗎？」他認為，當初交通費都有平攤，但現在明明是對方自己違規，卻要拉大家下水，實在不太厚道。

男網友在「爆廢公社」提到，「前陣子一群朋友出遊，開車的朋友今天收到違規罰單，然後在群組問要平分嗎？可是違規的是他阿！當初也有平分油錢、過路費，我們的交情不錯，傻眼他怎麼開得了口。」

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▲開車的朋友今天收到罰單。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文一出掀起不少討論，網友紛紛回應，「他家的事情啊」、「好啦！以後你自己開車就不會有這種鳥事了」、「你是把他當朋友還是工具人，你自己要搞清楚」、「為何要平分違規的費用，是大家認同的嗎？該分攤的是油錢過路費，頂多是旅途中的耗損」、「這個是開車習慣的問題，是我的話我會自己吞啦」。

另外，許多人直言，駕駛出力已經吃力不討好了，幫忙分擔一點也是應該的，「其實我會欸，出人又出車還平分油錢，開車真的難免會有意外」、「開車也辛苦，一起share無誤」、「一起分是會花你多少錢啦」、「要就分一分，不然你有給他計程車費嗎？請司機都要錢的」、「一起出去玩坐別人車，罰單一起分擔OK呀，不然你就有懶趴一點，以後自己開車都不會有屎尿」。

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