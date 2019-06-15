影／正宮抓最強小三「雙辮子妹」帶板凳啾bye　後照鏡有驚喜！哀怨眼神3萬人笑噴

網搜小組／許力方報導

有媽媽目擊了驚人一幕，無奈發文批評遇到「史上最強小三」！照片中，一名綁雙辮子的小女孩，趴在貨車門旁，踮腳往男駕駛地「啾」了一下，甜蜜感情讓媽媽看得相當受不了，文章短短1小時就吸引破3萬人按讚，眼尖網友仔細一看，還發現後照鏡中反射了一張哀怨的臉，瞬間笑噴。

媽媽15日晚間發文到「爆料公社」，曝光了這張直擊照片，只見念小學的女兒身穿格子小洋裝、短褲，綁著兩條可愛的辮子，不捨最愛的父親，帶著一個小板凳，直奔貨車旁，趴在駕駛座外，雙手扶窗、踮起腳尖，嘴一嘟就往坐在裡頭的爸爸親下去，爸爸也相當親暱地嘴對嘴啾回去。

甜蜜一幕讓後方的媽媽看了相當吃醋，拍照公布「這對男女」的放閃行為，文章短短一小時已經吸引超過3萬人按讚，網友大讚「溫馨的畫面」、「這小三強，因為沒人敢砲轟她」、「笑死我了，好可愛噢」、「這個小三連正宮也無能為力」、「果然是地球上最強的，我也認輸」、「畫面太美了，kiss bye」、「我需要墨鏡」，還揶揄地笑說「滿滿的，滿滿的，這條線維持的很好」、「什麼小三，人家是前世情人，明明就是她先的！」

不少眼尖網友好奇地觀察，發現後照鏡裡有詭異的畫面，放大照片一看，出現了一張哀怨的臉，現場還有另一名弟弟坐在副駕駛座，雙眼無神、放空等待這對父女吻別，陰影中顯得相當恐怖，大批網友笑噴直呼「後照鏡那位都傻眼了」、「吃醋的小四」、「吃醋的人總是面色不好」、「後照鏡男孩很勁爆」，甚至說「正宮表示」、「小四排隊中」，十分溫馨。

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