金孫有胎記！婆婆一把火「妳孕期做了啥」　豬隊友13罪狀扯爆...泡麵打發孕妻

▲沒想到點頭嫁了的瞬間，是不幸的開始。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「後悔當初沒堅持離婚......。」一名人妻在懷孕時，丈夫醜態畢露，不僅狂凹娘家買各種嬰兒用品，連她肚子餓時，也只買餅乾、泡麵打發；沒想到寶寶出生後更扯，身為父親卻不肯分擔照顧責任，手遊都比兒子重要。

人妻在「爆怨公社」娓娓道來，當初先生提親時，娘家不收聘金，並給了10萬嫁妝，怎料豬隊友還不滿足，吐槽說丈母娘小氣，甚至把那些嫁妝拿去買自己的東西，後來第2年她懷孕了，但老公只到好市多買餅乾、包子、水餃、泡麵，要她肚子餓時自己弄來吃，「有一回，想吃個特別的食物，還要被他嫌這裡好像鬼屋，不要在這吃好嗎？」

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▲豬隊友超摳又沒擔當。（圖／翻攝自爆怨公社）

那時，凡是母子的生活必需品，包括血糖機、嬰兒床、汽車安全座椅，丈夫全都凹娘家買，而丈母娘好心買了1包紙尿褲，他還酸說「怎麼不是1箱。」

人妻接著怒道，「孩子出生後，1個月只給我6000，還包含他的早餐，因為他早餐都吃餅乾，所以有一次心疼他，買了早餐放桌上等他醒來吃，之後就變成理所當然。而且6000包含我的生活開銷，例如機油汽油、吃喝玩樂，女生的棉棉、你們想到的都有。」

▲人妻被丈夫和婆婆夾攻，十分痛苦。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

當然，豬隊友的罪狀不勝枚舉，像是曾逼她去跳樓，鬧得整個社區的居民都知道；去辦理寶寶出生登記時，當場問戶政人員，生育補助能不能匯進他的戶頭；某天為了200塊錢跟她大小聲；每當要買兒子的尿布、奶粉時，就推說小孩是她自己要生的，不肯拿錢。

還有一回讓她印象深刻，那是兒子2個月大時發生的事，「我那時生病，只想請假2小時睡一下，他居然叫我哄小孩睡覺，然後睡不到10分鐘，兒子肚子餓了，叫他泡奶一下，沒想到傳說對決比兒子重要，說等他打完再泡。」

▲孩子有胎記，婆婆竟然怪她。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此外，婆婆也是個狠角色，才婚後第一年，就要求她初二不能回娘家，因為自己的2個女兒要回來，懷孕期間也沒少碎嘴，等她產後住月子中心時，婆婆前往探望也不是關心她，而是質問「為什麼我孫子有胎記？是不是妳孕期做了什麼事？」就連她得乳腺炎，整整發燒了3個禮拜，只酸她不餵奶才生病，還要求她盡快瘦下來，才能「宴客賺錢」。

最後，原po不禁感嘆，「還有很多說不完，婚前婚後不一樣，早知道就不要那麼快下決定還傻傻點頭。」而網友們看完也覺得超誇張，「聽來這隻豬應該是個內心沒自信、自私的大男人、標準媽寶」、「妳當初一定鬼遮眼了」、「看完全部...只覺得替妳感到不值」、「垃圾，丟男人的臉」。

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