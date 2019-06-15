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妹子「邪惡刀法切芒果」男友喊怪　他秀「半成品」網羞爆：好硬挺！

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▲芒果。（圖／達志／示意圖）

▲以往一般的芒果切法。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

據說「用湯匙挖」是現在很流行的芒果吃法！一名女網友日前在臉書分享自己的芒果吃法，認為這樣很方便又適合懶人，但是男友看了卻不領情，直呼很奇怪。照片一出，網友們紛紛表示男友應該是「有大膽的想法」才無法接受，也有人表示開了眼界，跪求原po分享作法，準備筆記學起來。

一名女網友日前在臉書「爆廢公社」中貼出一張芒果的照片，卻勾起網友們的邪惡想法。通常一般人吃芒果都是用剝皮切塊的方式，但原po卻是直接對切，把中心的籽拿出來，留下一個洞，之後再用湯匙挖著吃，讓男友見狀後直呼「很奇怪」。

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▲▼ 芒果流行切法 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲芒果流行切法 。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此有許多網友萌生了邪惡的念頭，「他只看到洞」、「傳說中的R20嗎」、「我有個大膽的想法」、「不就是：果肉觸感飛機杯」、「應該不只我有色色的想法XD」、「有特殊用途」。

其他人則是開了眼界，想要筆記學起來，「吃不完可以用保鮮膜封起來」、「這樣吃得比較乾淨不浪費」、「原來真的可以」、「大開眼界了！好方便」、「這才是內行人的吃法」。對此原PO則表示，只要在芒果中間切一刀劃一圈，兩隻手一起抓著轉一轉就開了，平常喜歡這樣吃是因為自己很懶惰，挖著吃比較快又不沾手。

▲▼ 芒果流行切法 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲半成品 。（圖／翻攝自爆廢公社）

然而也有人提醒說，纖維比較粗的芒果應該不太適合，另外力道控制也很重要，「我試過這樣弄，結果芒果爛了流一堆汁」、「我之前這樣弄得亂七八糟，看起來超噁，沒人想吃」。

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關鍵字：芒果,飛機杯,爆廢公社

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