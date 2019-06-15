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慧眼看天下／貿易戰轉機？ G20川習會成關鍵

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▲▼《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

美中貿易戰愈演愈烈，雙方在上個月談判破局後，緊接著本月底即將在日本大阪登場的G20高峰會，兩國元首的「川習會」是否成局，或是彼此能否談出結果成為關注重點。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，G20被外界視為化解貿易戰的機會，不過隨著峰會即將到來，美國總統川普卻頻頻放話表示，他已經準備好要在G20與大陸國家主席習近平會談，還加碼威脅大陸，如果習近平不出席，他會立刻對大陸加徵另外3千億美元的貨品關稅。

川普這麼做，其實就是要逼習近平直接跟他對談，但大陸方面對於是否舉行「川習會」並沒有直接回應，僅稱平等協商大門敞開，持續讓外界霧裡看花。不過日前美國商務部部長羅斯也透露，川習會只是鋪路，雙方並不會達成最終協議，川習之間的任何協商，都將為貿易協議奠定基礎，發揮鋪路作用，但無法G20峰會上達成協議。同時羅斯也重申川普立場，強調協議必須解決美方最在意的關鍵議題，否則這項協議就顯得毫無意義。

川普跟習近平會不會好好談，目前大家都還不知道，倒是加拿大總理杜魯道很想跟習近平直接對話。嚴震生表示，自從加拿大去年應美國引渡要求，逮捕華為財務長孟晚舟之後，加中關係就陷入冰點。而日前杜魯道表態希望在G20高峰會上能與習近平會談，目前看來機會渺茫，因為大陸外交部似乎已經暗示，除非加拿大撤除對孟晚舟的引渡案件，否則大陸領導高層不會與加拿大總理杜魯道會談，首度將孟晚舟案件和外交關係正式畫上等號。

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