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川普動用特權「拒交人口普查文件」　眾院委員會通過：2部長藐視國會

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲ 川普12日宣布行使行政特權。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）12日宣布動用行政官員豁免權（executive privilege），拒絕向國會提交在2020年人口普查中增加公民身分問題的相關文件。眾議院監督委員會12日表決通過，認定司法部長巴爾（William Barr）及商務部長羅斯（Wilbur Ross）藐視國會，因為他們並未遵守要求提供文件的傳票。

CNBC報導，委員會以24對15票通過這項決議，但24張同意票中僅密西根州眾議員阿馬什（Justin Amash）是共和黨人，其餘都是民主黨黨員。而阿瑪什事後在推特上發文寫道，「真相：民主黨和共和黨的司法部長都可能蔑視國會。」

12日上午的聽證會開始前不久，司法部才發出一封信函申明，委員會索要的文件包括律師及客戶的溝通內容、司法部工作成果及審議過程；一家聯邦法院已經裁決，其中許多文件都享有特權。

擔任委員會主席的民主黨馬里蘭州眾議員卡明斯（Elijah Cummings）將原定於上午進行的表決延後至下午，讓議員有時間審查司法部的信函。該信聲稱，川普擁有行使特權的權力，可阻止國會取得相關文件。

商務部也宣稱，早就交出委員會要求的「近1.4萬頁」的文件。但卡明斯在投票開始前指出，這份文件的絕大多數內容此前就已經被公開。他指責，其中很多都是「網路上印出來的」，其餘則是被大幅修改。

共和黨資深眾議員喬丹（Jim Jordan）否認川普政府在拖延時間，同時譴責委員會民主黨人「不想知道美國有多少公民」。卡明斯則說明，距發出傳票、要求提供具體文件至今已經過2個月，各機關卻都沒有做到，也沒有提出他們的條件，「沒有談判的誠意。」

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