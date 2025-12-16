17歲女下班遭陌生男拖走綁架　路過公車乘客目睹「衝下車救人」

▲男子試圖綁架少女被捕。（圖／翻攝自Wiltshire Police）

記者李振慧／綜合報導

英國一名17歲少女在市中心步行回家時，遭到來自蘇丹的28歲男子亞當(Abdulmawal Ibrahim Adam)攻擊、試圖綁架，幸好路過公車上的幾名乘客目睹事件，紛紛下車幫忙才避免少女遭到綁架。

28歲男子亞當承認，曾在威爾特郡斯溫頓(Swindon)市中心試圖綁架一名17歲少女，12日在當地刑事法院被判刑，入獄4年1個月，出獄後還得接受2年11個月的假釋監管。

攻擊事件發生在今年3月6日，受害少女當時下班正在回家的路上，亞當突然出現搭訕，當她試圖衝過馬路逃跑時，被亞當粗暴抓住、試圖拖回來。

???? Footage shows the moment HERO bus passengers save a 17 year old girl from being KIDNAPPED by a SUDANESE MIGRANT ????????



Abdulmiwal Ibrahim adam was jailed for 4 YEARS 1 MONTH for attempted kidnap❗️



This could have been YOUR DAUGHTER, remigration NOW ????pic.twitter.com/JVWRQWKseu — BRITAIN IS BROKEN ???????? (@BROKENBRITAIN0) December 15, 2025

事件發生時，一輛公車剛好停在附近，車上多名乘客看到少女遭到攻擊，紛紛下車給予幫助，最後成功將企圖綁架的亞當趕走。亞當逃跑時，又試圖與其他女子搭訕並且尾隨，但也被挺身而出的民眾發現、成功阻止惡行。

受害者表示，事件對她造成很大的改變，以前她從來不覺得女性晚上出門會有危險，現在她卻會害怕出門，在公共場合時隨時保持警戒，「我以前從沒想過這種事會發生在我身上，女性說走夜路感覺不安全，現在我明白了」。

警方靠著當時出面幫忙乘客們所拍攝的畫面與證詞，成功將亞當逮捕，乘客們後來獲得法官贈與高級警長獎與500英鎊（約台幣2萬多元）獎金，以獎勵他們的勇氣。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​