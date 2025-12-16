前印度共產黨政客厭女！勝選瞎喊「女人只用來跟丈夫睡」

▲馬吉德在勝選大會上發表嚴重歧視女性的言論，影片瘋傳惹眾怒。（圖／翻攝畫面）

印度喀拉拉邦（Kerala）近日一場地方自治選舉勝利，竟意外引爆全州政治風暴。1名與印度共產黨相關的勝選人士馬吉德（Saed Ali Majeed），在勝選大會上發表嚴重歧視女性的言論，公然宣稱「女人只是用來跟丈夫睡覺的」。這段致詞影片在社群媒體上瘋傳後，迅速引來社會各界撻伐，將這場地方選舉爭議推向全國性性別政治討論的風口浪尖。

綜合印媒報導，這起事件發生在喀拉拉邦1個鄉級議會選舉之後。馬吉德雖然是以無黨籍身分參選，但他曾是印度共產黨地方書記，並獲得該黨支持，最終以47票微弱優勢擊敗對手，贏得勝選。

然而，在勝選後的群眾集會上，馬吉德面對支持者顯然是得意忘形，發表了具高度爭議性言論。他不僅暗示女性的職責僅限於滿足婚姻中的親密關係，更批評政敵「將透過婚姻帶來的女人展示給陌生人看」，是為了爭取選票。他甚至點名印度穆斯林聯盟婦女聯盟，挑釁地說：「如果你涉足政壇，就連宗教領袖也會被拿出來討論，只有那些有膽量傾聽的人才可以進入這個領域。否則，她們應該能夠待在家裡當家庭主婦。」這番將女性角色公然侷限在「臥室」與「家庭」的發言，嚴重牴觸了現代政治的性別平等精神。

怒火延燒：進步光環下的赤裸性別歧視

喀拉拉邦向來以高識字率和優越的社會發展指標著稱，在印度國內享有「進步之光」美譽。正因如此，這名公職人員的厭女言論才更顯刺耳，讓許多居民感到震驚，認為這與該州形象完全不符。

婦女權益促進人士和社會組織立即發出最強烈的譴責，痛批該言論「極度倒退」且「貶低女性人格」。在野黨也抓緊機會，指責印度共產黨未能約束其基層幹部的性別歧視心態。社運人士要求馬吉德必須公開道歉，並呼籲黨中央應採取明確的黨紀處分，強調民選代表的言行必須接受公眾的最高標準檢視。

印度共產黨急切割仍難平眾怒

面對排山倒海的輿論壓力，印度共產黨的地方和區級領導人不得不出面「止血」，表示該黨不認同這種觀點，並重申其意識形態始終致力於女性賦權與社會正義，試圖與失言者劃清界線。

然而，批評者認為，這種象徵性表態遠遠不夠。作為一個在基層掌握權力的民選人士，其輕率的厭女言論將會強化社會中根深蒂固的性別刻板印象，嚴重侵蝕當地政府與公民之間的信任關係。專家強調，如果政治團體沒有建立一套有效的究責機制和強制性的性別敏感度訓練課程，這類事件將不斷重演，最終傷害的是喀拉拉邦多年來建立起的社會和諧與進步聲譽。

截至目前，馬吉德本人尚未公開道歉，印度共產黨也未證實任何具體處分措施。此案已從地方選舉的小插曲，演變為印度社會對政治人物性別覺察與公職倫理的嚴肅叩問。



