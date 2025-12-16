日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

▲日本一名男子涉嫌偷拍上百名女子性交不雅片，還囚禁10多歲少女。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本東京警視廳16日逮捕一名39歲男子，他涉嫌在與20多歲女性友人性交時偷拍，並將影片上傳至網路。警方經調查發現，他與妻子、23歲養女過著「一夫多妻制」的生活，並涉嫌犯下仙人跳、囚禁少女等多項罪行。

根據《時事通信社》報導，日本警方16日逮捕39歲嫌犯小野洋平，他涉嫌偷拍性愛影片並上傳至網路平台「myfans」販售。

警方指出，與他一同被捕的還有28歲妻子晴香以及23歲的養女兼性伴侶凜，三人形成詭異的「一夫多妻」同居關係。根據調查，三人涉嫌於2024年7月在東京新宿區歌舞伎町的飯店內，預先架設隱藏攝影機，偷拍小野與另一名透過社群媒體認識的20多歲女性性交。事後，晴香等人便突然闖入房間，向受害女性索取高達300萬日圓的賠償金。

三人自2022年以後，已經透過相同手法多次仙人跳得逞。不僅如此，他們還會將偷拍影片上傳至「myfans」等影音平台進行販售牟利，並以此作為主要收入來源。搜查過程中，警方從其住所查獲超過800支淫穢影片，至少涉及約100名女性受害者。

事實上，小野早在11月26日就已因另一起案件被捕。他在新宿區百人町的公寓內，囚禁一名10多歲少女長達2個月。該名少女同樣是透過社群媒體與小野相識，兩人起初關係良好，但後來小野開始對其施暴並囚禁，甚至威脅少女，「妳敢跑我就殺了妳！」

警方透露，小野威脅少女與自己進行同居生活，直到少女趁隙逃脫並跑到派出所求救，整起事件才因此曝光。

警方在搜索現場時，發現3部智慧型手機、3台筆記型電腦，以及手銬、項圈、電擊棒等疑似用於監禁的工具。