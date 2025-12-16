回鍋搶市長寶座？她被抓包「賓館幽會已婚男」下台　爆投入補選

▲因醜聞下台的小川晶，卸任才2個多禮拜，傳出已決定要參加市長補選。（翻攝自小川晶臉書）

圖文／鏡週刊

42歲的前橋市前市長小川晶今年9月被媒體爆出和已婚男下屬多次上「情趣賓館」，她堅稱沒有不倫關係，但在議會持續施壓下，仍於11月底請辭。未料她才卸任2週，如今又傳出她計畫參加補選，要搶回市長寶座。

認了上賓館10多次 爭議延燒2個月才下台

律師出身的小川晶去年2月當選上任，成為前橋市首位女市長，未料今年9月被被媒體拍到，她在2個月內多次和已婚的男官員頻繁進出「情趣賓館」（ラブホ），她自己也承認曾去過不只10次，可是她堅稱自己是和對方去談公事，沒有男女之間的關係。

這樣的說法難被大眾信服，前橋市議會持續施壓要求她請辭，而她一直以要完成對市民的承諾為由而拒絕，直到11月下旬議會打算提出不信任案，她才急忙地出辭呈，在11月27日下台。

前橋市預計於2026年1月12日進行市長補選，目前僅有無黨籍的39歲律師丸山彰，以及由日本共產黨支持的64歲前議員店橋世津子表態參選。

▲小川晶是前橋是首位女市長，今年1月才來台訪問交流，與雲林縣長張麗善同台。（翻攝自雲林縣政府）

回鍋留伏筆！ 傳她已決定投入補選搶回市長

對於是否參選，引咎辭職的小川晶在下台時就沒有把話說死，還強調會繼續為了前橋市、為了群馬縣竭盡所能，如今《共同社》等日媒報導，親近小川晶的消息人士證實，她已表達強烈的參選意願，打算投入明年1月的補選。

據報，小川晶14日參加一場支持者的非公開集會，會中有人希望她可以再度出馬參選市長，也有不少市民表態支持她，她自己也回應：「無法放棄為市民推動市政」，希望可以再和大家一起打造前橋。事後她更在社群發文表示：「對於大家託付的這份沉重心意，我無法輕率以對。希望可以花時間不斷自我反思，作為生活在前橋的人，謹慎、用心地思考未來的方向。」小川晶再度回鍋參選只是等待時間宣布的問題。



