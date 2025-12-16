　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

回鍋？日本女市長被抓包「賓館幽會已婚男」下台　爆投入補選

因醜聞下台的小川晶，卸任才2個多禮拜，傳出已決定要參加市長補選。（翻攝自小川晶臉書）

▲因醜聞下台的小川晶，卸任才2個多禮拜，傳出已決定要參加市長補選。（翻攝自小川晶臉書）

圖文／鏡週刊

42歲的前橋市前市長小川晶今年9月被媒體爆出和已婚男下屬多次上「情趣賓館」，她堅稱沒有不倫關係，但在議會持續施壓下，仍於11月底請辭。未料她才卸任2週，如今又傳出她計畫參加補選，要搶回市長寶座。

認了上賓館10多次　爭議延燒2個月才下台

律師出身的小川晶去年2月當選上任，成為前橋市首位女市長，未料今年9月被被媒體拍到，她在2個月內多次和已婚的男官員頻繁進出「情趣賓館」（ラブホ），她自己也承認曾去過不只10次，可是她堅稱自己是和對方去談公事，沒有男女之間的關係。

這樣的說法難被大眾信服，前橋市議會持續施壓要求她請辭，而她一直以要完成對市民的承諾為由而拒絕，直到11月下旬議會打算提出不信任案，她才急忙地出辭呈，在11月27日下台。

前橋市預計於2026年1月12日進行市長補選，目前僅有無黨籍的39歲律師丸山彰，以及由日本共產黨支持的64歲前議員店橋世津子表態參選。

下台2禮拜就回鍋？市長被抓包「賓館幽會已婚男」　才剛辭職又爆投入補選

▲小川晶是前橋是首位女市長，今年1月才來台訪問交流，與雲林縣長張麗善同台。（翻攝自雲林縣政府）

回鍋留伏筆！　傳她已決定投入補選搶回市長

對於是否參選，引咎辭職的小川晶在下台時就沒有把話說死，還強調會繼續為了前橋市、為了群馬縣竭盡所能，如今《共同社》等日媒報導，親近小川晶的消息人士證實，她已表達強烈的參選意願，打算投入明年1月的補選。

據報，小川晶14日參加一場支持者的非公開集會，會中有人希望她可以再度出馬參選市長，也有不少市民表態支持她，她自己也回應：「無法放棄為市民推動市政」，希望可以再和大家一起打造前橋。事後她更在社群發文表示：「對於大家託付的這份沉重心意，我無法輕率以對。希望可以花時間不斷自我反思，作為生活在前橋的人，謹慎、用心地思考未來的方向。」小川晶再度回鍋參選只是等待時間宣布的問題。


更多鏡週刊報導
北海道地震警報解除？專家示警「注意7級以上強震」3可能情境曝光
上旅館談公事？42歲女市長多次密會男下屬理由被罵翻　媒體親揭「房間內裝真相」
澳洲邦迪海灘爆槍擊！2嫌掃射釀11死　大叔英勇奪槍網熱議「身分曝光」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴
與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

17歲女下班遭陌生男拖走綁架　路過公車乘客目睹「衝下車救人」

「台灣有事」中國告到安理會　日駐聯大使：毫無根據、令人遺憾

回鍋搶市長寶座？她被抓包「賓館幽會已婚男」下台　爆投入補選

槍戰畫面曝光！澳警衝現場40公尺外「躲樹後開火」　槍手倒下

二寶媽進1元商店神秘消失　隔天店員驚嚇發現「全裸陳屍冷凍庫」

對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

17歲女下班遭陌生男拖走綁架　路過公車乘客目睹「衝下車救人」

「台灣有事」中國告到安理會　日駐聯大使：毫無根據、令人遺憾

回鍋搶市長寶座？她被抓包「賓館幽會已婚男」下台　爆投入補選

槍戰畫面曝光！澳警衝現場40公尺外「躲樹後開火」　槍手倒下

二寶媽進1元商店神秘消失　隔天店員驚嚇發現「全裸陳屍冷凍庫」

對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

想免費升等房間！　前5星級飯店員工曝「1關鍵秘訣」

美軍再出手！空襲「3艘販毒船」釀8死　畫面曝光

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元大出清

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

17歲女下班遭陌生男拖走綁架　路過公車乘客目睹「衝下車救人」

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

國際熱門新聞

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

川普關稅藏漏洞　台灣42％商品獲豁免

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

搭臥鋪火車「40男闖進來」　女反鎖廁所求救

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

翁山蘇姬被關3年多　兒：可能已死了

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

史上第一人！　馬斯克身價突破18.8兆元

年收3千萬沒了！醫淪打工仔最後悔1事

澳洲奪槍英雄：若重來還會做一樣的事

更多熱門

相關新聞

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

保加利亞靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）生前留下的海量預言，與一連串國際重大事件驚人地契合，直到今天依然是全球熱議的焦點。隨著即將揮別2025年，許多人重新審視了她針對這一年所做的種種預測，赫然發現像是戰火蔓延、天災肆虐以及全球經濟動盪等警示，竟然都呈現高度吻合的態勢。讓不少人憂心「2025年是人類滅絕開端」的警訊是否全面應驗，也好奇她如何預言即將來臨的2026年。

歐客佬重創精品咖啡公信力

歐客佬重創精品咖啡公信力

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

北海道地震警報解除？專家示警3種可能情境

北海道地震警報解除？專家示警3種可能情境

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

關鍵字：

小川晶前橋市市長補選日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面