1個月升級10倍制裁　中對美無縫鋼管反傾銷稅最高徵收147.8%

▲陸升級對美國無縫鋼管「反傾銷」稅率擴大。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

大陸中心／綜合報導

升級10倍制裁！大陸商務部今(14)日發佈本年度第24號公告，決定自6月14日起調整原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷稅率，稅率為57.9%-147.8%。相較於一個月前對美國和歐盟的期終復審調查，貿易制裁明顯升級。

商務部今日公佈，自6月14日起調整原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷稅率，稅率為57.9%-147.8%。此前，商務部2019年5月9日發佈，決定對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。當時，美國適用的反傾銷稅率為14.1%，歐盟適用的反傾銷稅率為13.0-13.2%。制裁最高擴大了10倍。

據報導，高溫承壓用合金鋼無縫鋼管具有較強的高溫強度和抗蠕變性能，主要用於超臨界、超超臨界電站鍋爐和電站汽水管道上。

短短一個多月，大陸商務部就中美貿易摩擦頻頻「亮劍」，5月27日對於原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚實施保證金形式的臨時反傾銷措施，最高徵收保證金比率達129.6%。另外，5月31日起對原產於歐盟和美國的進口四氯乙烯所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

▼ 大陸商務部一個月升級10倍對美國無縫鋼管反傾銷稅。（圖／翻攝自大陸商務部官網）