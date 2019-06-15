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哥哥慶生...一旁「青臉咒怨弟」怨念超深！　7千網嚇暈：快給他蛋糕化解

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▲▼ 哥哥慶生，一旁弟弟好哀怨 。（圖／網友授權提供）

▲ 哥哥慶生，一旁弟弟好哀怨 。（圖／網友Yang Chu授權提供）

網搜小組／綜合報導

只有哥哥有蛋糕跟禮物，弟弟哀怨了啦！一名媽媽在臉書貼出替兒子慶生的照片，沒想到一旁的「青臉小弟」卻意外搶鏡，哀怨的表情嚇暈一票網友，大家紛紛表示「怨念好重，應該再買一個蛋糕來化解」、「靠北嚇死了」。

一名媽媽日前在臉書「爆廢公社二館」中貼出幫大兒子慶生的照片，卻意外嚇倒上千名網友，只見今年滿5歲的哥哥滿臉笑意地看著眼前的蛋糕，還有大箱的禮物等著他拆，整個人幸福洋溢的感覺。

請繼續往下閱讀...

但是畫面拉到左邊，卻發現有張哀怨的小臉，原來是小兒子不小心入鏡，燈光從下方打上來，加上斜斜的眼神超恐怖，看起來就像電影《咒怨》裡的小男孩「俊雄」，讓媽媽整理照片時不小心笑翻，連忙po上網和網友分享。

▲▼ 哥哥慶生，一旁弟弟好哀怨 。（圖／網友授權提供）

▲ 弟：我怎麼沒蛋糕。（圖／網友Yang Chu授權提供）

▲▼ 哥哥慶生，一旁弟弟好哀怨 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲ 網友認為很像《咒怨》裡的俊雄 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們見狀也都笑了，紛紛表示「弟：爸爸我怎麼沒蛋糕…」、「靠北嚇死了」、「弟弟怨念好深」、「台灣咒怨」、「怨念好重，應該再買一個蛋糕來化解」、「很認真在看是怎麼了，看到一瞬間真的心臟丟了一下」、「應該要po靈異公社」、「怎留言都說有弟弟，再注意看了一下，真嚇了一下，驚驚中」、「效果100分」。

對此有網友要原po快出來回覆說「其實我只有一個孩子」，驚嚇效果更棒。而原po也出面回應道，其實弟弟當時正在看iPad，突然關燈之後好像令他有點徬徨，表情彷彿是在說「幹嘛關燈？」

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關鍵字：咒怨,慶生,靈異,爆廢公社二館

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