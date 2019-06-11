忘帶環保袋！才女「機車置物箱」自製杯架　材料只需橡皮筋：騎12km沒灑

▲ 機車置物箱杯架 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

為了響應環保，目前飲料店都不會主動提供手提袋，路上也可見許多民眾養成自備環保袋的習慣；但若偶爾忘記，還要帶著飲料騎車就比較麻煩。不過一名女網友超有才，在臉書分享如何在機車的置物箱DIY杯架，材料簡單到只需要兩條橡皮筋，讓網友們驚呼「筆記起來」、「我竟然現在才知道」。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中貼出一張照片，分享如何讓機車的「置物箱」化身成咖啡杯架，只見她巧妙在兩根凸出來的卡榫上綁上兩條橡皮筋，接著把杯子套進去，形成一個類似三角形的形狀，簡易杯架就這樣完成了！

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原po得意表示，自己騎了12公里回家飲料都沒有灑出來，橡皮筋也沒有把杯子壓爛，「來灑花一下」，不過她也提醒，她的杯子是350cc的，如果超過這個高度椅墊就會蓋不起來，「貼心提醒，這不是教學，別來跟我要洗車費啊。」

▲太有才了！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，網友們紛紛大讚她太有才，「以為你是要講掛安全帽，結果竟然是杯子」、「好有腦哈哈」、「好厲害欸，學到一招」、「生活智慧王」、「好方便！筆記起來」、「我的斷一根，有作用嗎」、「很實用~~要不要申請專利」、「可惡！竟然現在才知道」。

不過也有其他人保持著半信半疑的態度，「台灣的路面...我覺得回家要洗車吧」、「翻了就準備洗車了」、「重力往下，橡皮筋會把杯蓋彈開」、「杯蓋噴開就好笑了」、「以台灣的路面品質，這樣都能不倒真的是很不可思議」。

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