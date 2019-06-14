2女孩用吸塵器想「抽乾月經」…休克送醫　婦產醫嚇呆：20年沒見過

▲婦產科醫師提醒，用吸塵器抽經血的作法非常危險，有可能導致下體出血及感染症。（示意圖／CFP）



國際中心／綜合報導

女性經期時身體容易不舒服，不僅生活起居不方便，小腹也可能痛不欲生。國外坊間流傳一種古怪的偏方，「用吸塵器對著陰道吸，就能縮短經期」，美國近期就有2名年輕女性信以為真，結果被送醫急救。婦產科醫師Shazia Malik對此表示非常震驚，呼籲女性千萬別這麼做。

美國華盛頓州西雅圖一名護理師最近在社群網站上透露，有兩名分別為19歲女及23歲的年輕女子，都是因為用吸塵器替自己「抽經血」，結果被送醫治療。她警告，「你吸出來的東西可能不只是血，別這麼做！」此文一出，立刻引來無數網友關注。

這名護理師補充說，2名女子都拿吸塵器用的軟管狂吸下體，希望能讓自己的經期提早結束，「結果反而把自己搞到休克」、「經血的流速之所以穩定，就是要讓人體能夠承受，但吸塵器可能造成相差1000倍的大出血，身體無法承受，你就會休克」。她回覆網友說，「如果我不是在場護理師，我絕對不會相信有這種事。」

▼西雅圖一名護理師透露，有2名年輕女子試圖用吸塵器縮短自己經期，結果反而先進了醫院。（圖／翻攝Twitter／@OdesseyT99）



英國《太陽報》報導，事實上，刻意抽出經血的方法其來有自，甚至還有人替這種方法取了一個名字「月經提取療法」（menstrual extraction）。不過，這種療法最早並非用來縮短經期，而是被當作墮胎手術的一種代替方法，原理是創造真空環境，進而從子宮頸吸出內容物，使用的工具也不是普通吸塵器，而是用一種名叫「Del-Em」的特殊幫浦工具。1970年代的女權主義者羅斯曼（Lorraine Rothman），率先提出用這種方式，讓女人擺脫月經的困擾。

Vice網站報導，倫敦波特蘭婦幼醫院（The Portland Hospital for Women and Children）婦產科醫師Shazia Malik表示，她這種離奇的偏方感到相當震驚，從業20年來從來沒有聽說過這種事。

Shazia Malik醫師表示，月經血來自子宮內膜，因此無論是用吸塵器吸氣，或是在下體放入任何物體，都無法改變經期的長度，再者，將吸塵器頭放入陰道的作法相當危險，因為這有可能損傷陰道表面，造成大出血或是感染的風險，反而造成生殖器官和子宮頸傷害。