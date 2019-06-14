　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國軍「黑白雙豹」走入歷史！軍官領到「美津濃」大驚　下秒超感動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲國軍公發運動鞋改頭換面，白豹、黑豹走入歷史。（圖／陸軍司令部）

網搜小組／綜合報導

國軍近期補給公發運動鞋，其中有軍官發現領到的是日系知名品牌「美津濃」，而非過去傳統的「黑豹」、「白豹」，不禁在臉書上大讚「國軍一直在進步！」消息曝光後，在PTT引發熱烈討論，而國防部也證實確有此事，未來將交由各軍種招標，不限定品牌。

國軍俗稱「白豹」、「黑豹」的公發運動鞋推出多年，不僅是許多人共同的軍旅回憶，近年甚至還有「小藍豹」、「灰豹」等改良款式。但因為鞋體品質、外型及舒適性難比大眾品牌，所以除了必要場合外，上級單位大多會通融官兵運動時穿著個人運動鞋。

請繼續往下閱讀...

近日，有軍官一如既往領取公發運動鞋，沒想到竟領到日系名牌運動鞋「美津濃」，讓他興奮地在網上直呼，「國軍一直在進步中，果然當初沒有入錯行，小白豹小黑豹再見！

▲▼國軍公發運動鞋出現日系運動品牌慢跑鞋 。（圖／取自美津濃官網）

▲國軍公發運動鞋出現日系運動品牌 。（圖／取自美津濃官網）

國防部發言人陳中吉證實，這是陸軍全軍年度定補的品項，每2年定補一次，陸軍全體官士兵都有，目的是提供更優質、舒適的運動鞋。

據了解，換發其他品牌的運動鞋，主要是基於舒適性、人體工學考量，但不只限於美津濃，未來會交由各軍種去招標、選購，目前可以確定的是「黑豹」、「白豹」等公發鞋將逐漸淘汰，走入歷史。

▲▼黑白雙豹走入歷史！國軍公發運動鞋　軍官領到「美津濃」超感動。（圖／翻攝自露天拍賣）

▲網拍平台上還能找到小白豹、小藍豹及灰豹等運動鞋。（圖／翻攝自露天拍賣）

消息在PTT曝光後，許多網友紛紛留言，「國軍穿美津濃，起飛了」、「美津濃真的好穿」、「X！我也想要美津濃」、「終於肯換了」、「居然是美津濃，應該是CP值最高跑鞋」、「誠心講，只有美津濃才能耐得住操課。」

其中，還有人回憶，「白豹超爛..傷腳」、「白豹一年換了8雙」、「咦？但是我的白豹狀況超好耶」、「我是白豹穿到退伍」、「公發白豹其實還不錯，但軍用品店賣的仿白豹一下就爛了」、「仿製品是偷料的劣質品，正品穿兩年還沒壞」掀起熱議。

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

ET快訊
謝忻主持一半後台傳情阿翔「偷偷思念男神」！認有在剎車：跟社會
5000元凶宅！竹北女「1招鎮壓」　退租一句話...房東急塞
香港立法會宣布：17、18日無議程　19、20日召開會議

關鍵字：美津濃,Mizuno,國軍,黑豹,白豹,運動鞋,公發品

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／沒錢葬夫！「2孩吃不起早餐」穿破鞋…妻淚守靈堂　殯葬員暖喊：我負責

影／「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　鄉民尖叫：拜託摔我！

影／他開箱沒鄰居停車位「比臥室還大」　網封78號王位：根本獨立車庫

快訊／煙囪雲疑生成　桃竹苗中「大雷雨警戒」灌3小時！全台明天迎最大雨勢

爽炫神級車位！網一看「砸200萬買都超值」秒心動　內行勸1點太中肯了

五楊高架確定延伸到新竹　40公里經費700億「台北→新竹只要45分」

公益蛋糕要放「照片」宣傳！網紅嗆：露奶耍沒腦　翻糖蛋糕闆娘傻眼了

網路資訊／台灣產業2012年APT大調查：分析篇

國軍「黑白雙豹」走入歷史！軍官領到「美津濃」大驚　下秒超感動

影／台大生「反送中之夜」500人集結　林飛帆：今日香港今日台灣

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

大雨後反送中人群漸散　民眾自發清理現場：就是愛香港

國軍「黑白雙豹」走入歷史！軍官領到「美津濃」大驚　下秒超感動

影／台大生「反送中之夜」500人集結　林飛帆：今日香港今日台灣

影／通勤族注意！「新北投－大安站」不用轉車了　淡水信義線直通車20日登場

「台式喜宴」前進紐約「世界同志大遊行」！驕傲月分享同婚里程碑

挑選品質最好「上筍」　桃園大溪區綠竹筍評鑑報您知

金山首例玉米田「秋行軍蟲」確認　新北市府：拉封鎖線投藥

轆轤磨耐心「千℃窯煉純真」　警察兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一

耗費半年採集！10米寬「殘片文化」珍藏空軍八一四勝利紀念照

放了1隻又來了1隻　宜蘭14日野放2隻綠蠵龜

疑似秋行軍蟲！花蓮有機田作物清除掩埋　籲中央提高補償比例

中職／陳俊秀敲滿貫砲！桃猿掃19安　17比8灌倒統一獅

周興哲跑時尚趴未賺先花3萬7　失心瘋購物「怕媽媽發現」

男子跳橋尋短　人摔在岸邊沙洲撿回一命

鄭爽遭酸民惡咒「今天死了沒」　男友霸氣宣布全提告：何必做傻事

徐乃麟爆找「江湖2大哥」喬她！傳奇大盜「黑金城」：做面子給乃哥下台

劉以豪《不能是朋友》讓女粉瘋狂　變身壞男人「演到心臟好痛」

食藥署高市查獲過期蛋黃粉健康食品　台南市衛生局查封近20萬包

香港事務屬中國內政　北京召見美臨時代表：不容外部勢力插手

中職／大師兄敲出本季第11轟　林智勝感謝球團給出賽機會

雙腿水腫心腎無異狀　她當「墜腳氣」拖半年...結果GG了

生活熱門新聞

沒錢葬夫！孩吃不起早餐…妻淚崩

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

國中生玩夾娃娃機「一次輸3萬」

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

原來這隻阿柴貼圖是「米克斯」？

「雷雨彈」夜襲　全台20縣市豪..

15縣市淪陷！秋行軍蟲案例增3..

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

交往3個月！她心冷提分手更揪心..

爽炫神級停車位！網秒心動：值2..

周末晴朗高溫飆30°C！下波鋒..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

即／大雷雨突襲！大台北桃竹苗防..

更多熱門

相關新聞

「黑白雙豹」走入歷史　國軍布鞋改穿日系品牌

國軍近日陸續進行公發服裝定期補給，不過有軍官發現他領到日系知名品牌「美津濃」的運動布鞋，而非過去俗稱「國軍牌」的「黑豹」、「白豹」公發鞋。對此，國防部發言人陳中吉證實，此為每兩年一次的陸軍全軍年度定補品項之一，全體陸軍官士兵都有領到，以提供官兵優質與穿著舒適的運動鞋。

炎夏高峰期來臨　國防部加強熱傷害防治

高溫停止體能鑑測挨批　國防部：國軍不是草莓兵

郭台銘：請問蔡總統哪句話不是妳說的！何來斷章取義？

蔡英文稱「國軍和國民黨在一起」　國防部回應了

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

28歲女歌手「口鼻爆血」3天驟逝

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面