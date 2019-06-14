國軍「黑白雙豹」走入歷史！軍官領到「美津濃」大驚　下秒超感動

▲國軍公發運動鞋改頭換面，白豹、黑豹走入歷史。（圖／陸軍司令部）

網搜小組／綜合報導

國軍近期補給公發運動鞋，其中有軍官發現領到的是日系知名品牌「美津濃」，而非過去傳統的「黑豹」、「白豹」，不禁在臉書上大讚「國軍一直在進步！」消息曝光後，在PTT引發熱烈討論，而國防部也證實確有此事，未來將交由各軍種招標，不限定品牌。

國軍俗稱「白豹」、「黑豹」的公發運動鞋推出多年，不僅是許多人共同的軍旅回憶，近年甚至還有「小藍豹」、「灰豹」等改良款式。但因為鞋體品質、外型及舒適性難比大眾品牌，所以除了必要場合外，上級單位大多會通融官兵運動時穿著個人運動鞋。

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近日，有軍官一如既往領取公發運動鞋，沒想到竟領到日系名牌運動鞋「美津濃」，讓他興奮地在網上直呼，「國軍一直在進步中，果然當初沒有入錯行，小白豹小黑豹再見！」

▲國軍公發運動鞋出現日系運動品牌 。（圖／取自美津濃官網）

國防部發言人陳中吉證實，這是陸軍全軍年度定補的品項，每2年定補一次，陸軍全體官士兵都有，目的是提供更優質、舒適的運動鞋。

據了解，換發其他品牌的運動鞋，主要是基於舒適性、人體工學考量，但不只限於美津濃，未來會交由各軍種去招標、選購，目前可以確定的是「黑豹」、「白豹」等公發鞋將逐漸淘汰，走入歷史。

▲網拍平台上還能找到小白豹、小藍豹及灰豹等運動鞋。（圖／翻攝自露天拍賣）

消息在PTT曝光後，許多網友紛紛留言，「國軍穿美津濃，起飛了」、「美津濃真的好穿」、「X！我也想要美津濃」、「終於肯換了」、「居然是美津濃，應該是CP值最高跑鞋」、「誠心講，只有美津濃才能耐得住操課。」

其中，還有人回憶，「白豹超爛..傷腳」、「白豹一年換了8雙」、「咦？但是我的白豹狀況超好耶」、「我是白豹穿到退伍」、「公發白豹其實還不錯，但軍用品店賣的仿白豹一下就爛了」、「仿製品是偷料的劣質品，正品穿兩年還沒壞」掀起熱議。