只送公文月領33K好幸運？她做18年被炒了！簡單的工作其實最危險

▲上班族示意圖。（圖／CFP，下同）



【做簡單的工作，看似幸運，其實最危險！】

文／洪雪珍

「她完蛋了！我真的想不出來，她下一步要怎麼辦？」

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一位粉絲來問我，怎麼幫助他的妹妹小芬。自國立大學畢業之後，聽從父母的話，捧一個穩定的鐵飯碗，幸運的在公務機關找到約雇工作，一做18年，目前月領3萬3，雖然一年一雇，不過都是循例續約，大家相熟，處得不錯，一定會再續下去，直到退休的那一天。哪裡知道，這個月合約到期，意外的竟然不獲續約，派遣公司送來一名20餘歲少1萬元的年輕人，小芬就輕而易舉地被取代了！

公務機關也會砍人

想都沒想到，失業這件事居然會發生在自己身上，而此時此刻已經42歲，雪上加霜的，還是這18年小芬並未累積到任何技能，工作內容從頭到尾只有一件：

「送公文！」

我一聽，整個人硬生生打了一個寒顫，倒不是擔心小芬中年失業何去何從，相反的，我最先驚訝的是怎麼有人受到大學教育，卻是甘願將一生最精華的歲月花在將公文送來送去，還一送18年，不去累積有價值的技能及經驗，不去深思興趣與理想有無實踐，讓人不免有一種浪費人生的無言…

但是，粉絲說我錯了！人各有志，在公務機關裡，到處是這樣的約雇人員，不具備技能，也不想學習技能，只想安穩過日子，每月領到薪水就好。這樣的生涯安排在過去行得通，不思改變與不求進步，依然有機會做到退休的一天，現在看來是難！隨著政府預算縮減，公務機關掄起大刀砍人的例子增多，約雇人員首當其衝，而且砍資深、用新人，顯見太平日子遠去，走到人人自危的一天。

是用人單位無情嗎？一點也不！同樣是送公文，花2萬3可以請到人，還年輕送得快，為什麼要多花1萬元？若要比關係深淺，年輕人難道就抬不出強而有力的靠山背景？所以，以為自己熟能生巧又關係良好，不過是缺乏危機意識罷了，抵不過一個大浪打來，才發現裸身在沙灘上的是自己。

朝不保夕的工作，人人搶著應徵

當然，多數約雇人員的工作與公務員無異，操得凶且認真負責的不少，可是又如何？殘酷的真相是，不論在公務機關或私人企業，只要是每天做的是重複性高的庶務，即使不至於簡單到只做送公文，也足以令人擔憂，今天要面對被「年輕人」取代，明天則要憂心被「機器人」搶走工作。

而令人震撼的是，這類職務看似穩定，其實危機四伏，卻是年輕人最愛的工作，人才供過於求，競爭激烈！勞動部最新統計發現，秘書、行政、總務、助理等事務支援職務應徵數第一名，大學畢業生26.8%想要從事，1個職缺有1.4名求職者競爭；相反的，其他職務別開出的職缺，卻是求職人數少於市場需求。

僧多粥少，薪水當然拉不高，北部起薪落在2萬5上下，中南部則緊貼著法定基本薪資走，可是這類工作繁瑣，錢少事多，為什麼近3成大學畢業生、近4成（38.9%）女性新鮮人的熱門應徵第一名呢？一名27歲行政人員的說明，道盡其中原委，也透露出一般人對於理想工作的期待：

「我沒有一技之長，也不想跑業務，只想坐在辦公室裡，不必風吹日曬。」

「工作簡單，複雜度與困難度低，很快就可以熟門熟路、做得得心應手。」

「不需要承擔成敗的責任，精神壓力小，準時下班，主管也不會說話，可以擁有良好的生活品質。」

態度第一名，薪水最後一名

2016年教育部針對大學行政類職員舉辦進修課程，邀請我演講，事前我設計好一份問卷放到雲端，請參加者填寫，結果顯示，這些從業人員認真負責、做事能力強，有得發揮，也受到肯定與重用，並且熱切期待加薪、福利與升遷，遺憾的是在這三方面獲得的滿足最低，表示他們在實質的回報上被忽略了。

這個結果，和我平日對行政庶務人員的觀察頗為一致，態度第一名，加薪卻是最後一名，升遷輪不到他們，誰來看都覺得不公平，替他們感到委屈，那麼不免令人好奇，怎麼會變成這個結果？

原因很簡單，太容易被取代！

另外一個原因，他們追求抽象價值，比如：有學習機會、獲得成就感、能力有發揮、對於組織有貢獻…可是，在光譜另一端的人則相反，他們不看重這些抽象價值，而是追求權利、聲望與金錢等具體價值。時間花在哪裡，成就在哪裡，不追求加薪升遷，就不會得到加薪升遷，和認真多少沒關係。

人各有志，功成名就本來就不在選項裡，選擇安逸的人生，懂得放下遺憾，也是求仁得仁，事關各人的價值觀，沒什麼好討論，不過值得提醒的是，做這一類職務，必須注意被取代性，小心工作機會消失。

舒服的工作，最需要提高警覺

一般人以為，好的工作就是舒服無壓力，身心充滿愉悅，比如：做事得心應手，同事合作無間，主管飄來的都是關愛的眼神，準時上下班，不必進修…其實這樣的工作誰都要，就會容易被取代，最需要提高警覺。

工作的安全感，不應該來自周圍環境的舒適，而是要來自個人是否感受到成長性與發展性。當工作讓人感到舒服無壓力，不要私心竊喜，覺得幸運無比，其實它已經亮起紅燈，表示不具成長性，一定要做出改變，比如爭取輪調，累積新的經驗，否則再做5年或10年，經驗值還是等於零，容易由年輕人接手。

相對的，工作有一定的複雜性與困難度，使人不得不追求成長，帶來輕微的壓力與焦慮感，令人感到危機，請不要抱怨，這是一份好工作，具有保障性與未來性。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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