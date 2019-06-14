　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只送公文月領33K好幸運？她做18年被炒了！簡單的工作其實最危險

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼每個上班族都期待午休時間好好吃飯放鬆。（示意圖／CFP）

▲上班族示意圖。（圖／CFP，下同）


【做簡單的工作，看似幸運，其實最危險！】

文／洪雪珍

「她完蛋了！我真的想不出來，她下一步要怎麼辦？」

請繼續往下閱讀...

一位粉絲來問我，怎麼幫助他的妹妹小芬。自國立大學畢業之後，聽從父母的話，捧一個穩定的鐵飯碗，幸運的在公務機關找到約雇工作，一做18年，目前月領3萬3，雖然一年一雇，不過都是循例續約，大家相熟，處得不錯，一定會再續下去，直到退休的那一天。哪裡知道，這個月合約到期，意外的竟然不獲續約，派遣公司送來一名20餘歲少1萬元的年輕人，小芬就輕而易舉地被取代了！

公務機關也會砍人

想都沒想到，失業這件事居然會發生在自己身上，而此時此刻已經42歲，雪上加霜的，還是這18年小芬並未累積到任何技能，工作內容從頭到尾只有一件：

「送公文！」

我一聽，整個人硬生生打了一個寒顫，倒不是擔心小芬中年失業何去何從，相反的，我最先驚訝的是怎麼有人受到大學教育，卻是甘願將一生最精華的歲月花在將公文送來送去，還一送18年，不去累積有價值的技能及經驗，不去深思興趣與理想有無實踐，讓人不免有一種浪費人生的無言…

但是，粉絲說我錯了！人各有志，在公務機關裡，到處是這樣的約雇人員，不具備技能，也不想學習技能，只想安穩過日子，每月領到薪水就好。這樣的生涯安排在過去行得通，不思改變與不求進步，依然有機會做到退休的一天，現在看來是難！隨著政府預算縮減，公務機關掄起大刀砍人的例子增多，約雇人員首當其衝，而且砍資深、用新人，顯見太平日子遠去，走到人人自危的一天。

是用人單位無情嗎？一點也不！同樣是送公文，花2萬3可以請到人，還年輕送得快，為什麼要多花1萬元？若要比關係深淺，年輕人難道就抬不出強而有力的靠山背景？所以，以為自己熟能生巧又關係良好，不過是缺乏危機意識罷了，抵不過一個大浪打來，才發現裸身在沙灘上的是自己。

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

朝不保夕的工作，人人搶著應徵

當然，多數約雇人員的工作與公務員無異，操得凶且認真負責的不少，可是又如何？殘酷的真相是，不論在公務機關或私人企業，只要是每天做的是重複性高的庶務，即使不至於簡單到只做送公文，也足以令人擔憂，今天要面對被「年輕人」取代，明天則要憂心被「機器人」搶走工作。

而令人震撼的是，這類職務看似穩定，其實危機四伏，卻是年輕人最愛的工作，人才供過於求，競爭激烈！勞動部最新統計發現，秘書、行政、總務、助理等事務支援職務應徵數第一名，大學畢業生26.8%想要從事，1個職缺有1.4名求職者競爭；相反的，其他職務別開出的職缺，卻是求職人數少於市場需求。

僧多粥少，薪水當然拉不高，北部起薪落在2萬5上下，中南部則緊貼著法定基本薪資走，可是這類工作繁瑣，錢少事多，為什麼近3成大學畢業生、近4成（38.9%）女性新鮮人的熱門應徵第一名呢？一名27歲行政人員的說明，道盡其中原委，也透露出一般人對於理想工作的期待：

「我沒有一技之長，也不想跑業務，只想坐在辦公室裡，不必風吹日曬。」

「工作簡單，複雜度與困難度低，很快就可以熟門熟路、做得得心應手。」

「不需要承擔成敗的責任，精神壓力小，準時下班，主管也不會說話，可以擁有良好的生活品質。」

▲▼霸凌，職場霸凌，排擠，團隊合作，分工合作。（圖／視覺中國）

態度第一名，薪水最後一名

2016年教育部針對大學行政類職員舉辦進修課程，邀請我演講，事前我設計好一份問卷放到雲端，請參加者填寫，結果顯示，這些從業人員認真負責、做事能力強，有得發揮，也受到肯定與重用，並且熱切期待加薪、福利與升遷，遺憾的是在這三方面獲得的滿足最低，表示他們在實質的回報上被忽略了。

這個結果，和我平日對行政庶務人員的觀察頗為一致，態度第一名，加薪卻是最後一名，升遷輪不到他們，誰來看都覺得不公平，替他們感到委屈，那麼不免令人好奇，怎麼會變成這個結果？

原因很簡單，太容易被取代！

另外一個原因，他們追求抽象價值，比如：有學習機會、獲得成就感、能力有發揮、對於組織有貢獻…可是，在光譜另一端的人則相反，他們不看重這些抽象價值，而是追求權利、聲望與金錢等具體價值。時間花在哪裡，成就在哪裡，不追求加薪升遷，就不會得到加薪升遷，和認真多少沒關係。

人各有志，功成名就本來就不在選項裡，選擇安逸的人生，懂得放下遺憾，也是求仁得仁，事關各人的價值觀，沒什麼好討論，不過值得提醒的是，做這一類職務，必須注意被取代性，小心工作機會消失。

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

舒服的工作，最需要提高警覺

一般人以為，好的工作就是舒服無壓力，身心充滿愉悅，比如：做事得心應手，同事合作無間，主管飄來的都是關愛的眼神，準時上下班，不必進修…其實這樣的工作誰都要，就會容易被取代，最需要提高警覺。

工作的安全感，不應該來自周圍環境的舒適，而是要來自個人是否感受到成長性與發展性。當工作讓人感到舒服無壓力，不要私心竊喜，覺得幸運無比，其實它已經亮起紅燈，表示不具成長性，一定要做出改變，比如爭取輪調，累積新的經驗，否則再做5年或10年，經驗值還是等於零，容易由年輕人接手。

相對的，工作有一定的複雜性與困難度，使人不得不追求成長，帶來輕微的壓力與焦慮感，令人感到危機，請不要抱怨，這是一份好工作，具有保障性與未來性。


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
女星被丟水球「整件Bra掉下來」！吳宗憲生日收無碼花草集：太
韓國瑜改口財產多為「選舉補助款」　將公布明細拿110萬做公益

關鍵字：洪雪珍,職場,上班族,工作

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

你的感受牠都懂！研究：狗狗壓力指數和主人同步

請2年育嬰假、不進公司開會...她卻升官又加薪！實力強就能享特權

突然就沒再聯絡了？朋友不必交一輩子，曾經好過就值得了

腸病毒兒哭鬧！媽安慰「可以去上學沒關係」　醫傻眼怒提6點打臉

被狗攻擊？那是因為你不了解狗性　學會4招自保

兒子半年狂鏟20公斤！火龍果幫大忙　譚敦慈：果皮營養還能入菜

飯前吃水果減肥？4類「地雷水果」空腹吃恐肚子痛、暈眩

不是每個人都想參加同學會！拿舊手機被嘲笑...她嘆：不比較是騙人的

年紀大還在工作＝老歹命？NO！他行程排到101歲：沒有退休這回事

「1歲感冒→3歲變過敏」瞎媽嗆醫：誤診法庭見　他「神比喻」回覆

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

3歲兒跳針「麻麻肚裡有底迪～」　媽糾正：只有便便...遭合理反駁崩潰了

只送公文月領33K好幸運？她做18年被炒了！簡單的工作其實最危險

無違和！精神標語+當代藝術　10組藝術家「搗亂」空總中正堂

6年投15億！台鐵改造「電聯車內裝」　邀專家開會兼顧美學

防堵秋行軍蟲如臨大敵　花蓮發動跨局處與縣民合作防範疫情

感冒「找師父收驚」不去看醫生！她「拖到變肺炎」慘住院　網全傻眼

影／差點毒死自己！他吃半根竹筍「呼吸困難」誤把中毒當過敏　烹煮關鍵曝光

蔡英文初選民調超韓趕柯　專家：競賽民調棄保

反同團體散播學校教「O交」謠言　教長硬起來向警政署舉報

台大生校內挺港要繳2萬場地費？　學生會怒嗆：挺管有收嗎

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可以

中職／允諾支付30萬月薪　兄弟恭喜陳子豪贏得薪資仲裁

台中寧波洽簽旅遊合作交流　力拚每年20萬人次互訪

桃市府重要人事宣布　科技部副司長賴宇亭接任工務局長

夫妻互看不爽！「床頭櫃喬不定」易失和　專家曝這樣睡：感情加倍

飼主自製障礙賽道！蜜袋鼯萌臉狂奔　「跳傘找媽」45秒達陣

TRACK Air真無線耳機體驗：一款讓你願意拋棄AirPods的耳機

劉以豪測謊被電「轉身離場」：我不玩了！　郭雪芙笑癱：有沒有這麼怕

日職／王柏融第一球出棒敲安打　陽岱鋼點頭說讚

貓咪霸佔機車惡行遭PO網　萌喊一聲「啊」網全淪陷：都讓牠！

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

生活熱門新聞

國中生玩夾娃娃機「一次輸3萬」

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

「雷雨彈」夜襲　全台20縣市豪..

交往3個月！她心冷提分手更揪心..

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

原來這隻阿柴貼圖是「米克斯」？

沒錢葬夫！孩吃不起早餐…妻淚崩

即／大雷雨突襲！大台北桃竹苗防..

爽炫神級停車位！網秒心動：值2..

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

15縣市淪陷！秋行軍蟲案例增3..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

更多熱門

相關新聞

不要再相信「只靠自己努力就會成功」

祝福2019畢業的所有大學生，都能重拾好奇心與夢想，相信自己能改變這世界，負起責任找到屬於自己的成功，並努力、謙卑地珍惜別人給你的機會。

上班族逆轉勝必看加盟展懶人包

外國專業人才來台工作申請有訣竅

OL返家遭攻擊　槍聲一落左肩中彈

台灣Q3就業亞太第2　製造業最差

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

邵庭：謝忻是傻女孩

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面