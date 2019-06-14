9組藝術家能量爆發！信義誠品從外牆到手扶梯「包棟」創作免費參觀



▲「誠品30信義藝術計畫」邀請9組台灣青年創作者，展現爆棚創作能量。（圖／誠品提供，下同）



生活中心／綜合報導

誠品書店適逢30週年，邀請9組備受關注的「30代」青年創作者，於誠品信義店合力打造一場量「夢與想像之境」，參與者包括機械藝術創作團隊豪華朗機工、新媒體藝術創作者王宗欣、插畫創作者陳青琳、工藝藝術家范承宗、植物裝置藝術創作者李霽、服裝設計師齊振涵、剪紙藝術家吳耿禎、聲光藝術創作者姚仲涵、食物設計師陳小曼，屆時從大樓外牆、手扶梯至8個樓層，皆展現不同領域的創作，「誠品30信義藝術計畫」將於6月28日起至7月28日免費參觀，讓民眾看見台灣青年藝術家驚人、充滿爆發力的創作能量。

▲知名機械裝置創作團隊豪華朗機工，將於誠品信義店外牆裝置「12隻機械手臂」結合光屏幕，打造奇幻「科技詩」。

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知名機械裝置創作團隊豪華朗機工，曾打造世大運《聖火》、台中花博《聆聽花開的聲音》，此次將於誠品信義店外牆裝置「12隻機械手臂」結合光屏幕，為喧囂繁華的信義區演繹一場奇光幻影的「科技詩」。

▲王宗欣創作示意圖《狹縫中的連續微觀》。

而店內的手扶梯，由曾任三金典禮視覺藝術總監的王宗欣率領dosomething studio團隊，透過錄像互動裝置，將空間化為巨大的「掃描器」，屆時在手扶梯上流動穿梭的觀眾，共創影像視覺軌跡，留下「靈魂的輪廓」。

除了視覺流竄，聲音的本質也有表情與靈魂，聲光藝術創作者姚仲涵打造燈管簾幕，讓觀眾透過聲音互動，賦予光影具生命力的閃爍跳動。

▲剪紙藝術創作者吳耿禎，將打造象徵閱讀者腦內天馬行空劇場的獨特燈飾，點亮信義店1樓五米大道。

另外曾與各大國際精品合作的吳耿禎，將傳統剪紙工藝轉化為當代藝術，這次以立體剪紙結構，打造象徵閱讀者腦內天馬行空劇場的獨特燈飾，點亮信義店1樓五米大道。

而范承宗與齊振涵透過不同媒材的創作，探索閱讀，拆解古今書籍裝幀，范承宗透過中式線裝手法，將平扁的書本裝幀成為一座書橋，象徵透過閱讀穿越古今中外。服裝設計師齊振涵則以大量打版裁片堆疊、形塑出具層次感的服裝擴形裝幀樣貌，以實驗手法閱讀服裝。

夢與想像的特質之一，即是沒有邊界。關注動物議題的陳青琳，透過三面5米高的巨幅布幔揮灑創作，繪製天空、陸地的絕種生物，氣勢磅礡，同時也打造一系列瀕危物種生態瓶，提醒我們要珍惜萬物寶藏，與土地共好。

擅長用植物創作與建築空間對話的李霽，則透過結合植物、昆蟲、機械的「變異仿生物」裝置，尋找都市生活潛入自然中的解答。食物設計師陳小曼則打造感官實驗室，試圖拆解身體視覺、嗅覺、觸覺等五感感官經驗，喚起對食物的記憶。

▲「未來編輯室」剖析台灣「書系」進化史。（示意圖／誠品提供）

誠品30週年除了9組青年創作者的盡情揮灑，誠品書店、誠品畫廊及發條鼻子創作團隊也策劃畫一系列大型主題策展。3樓Forum由書店虛擬打造「未來編輯室」，帶領讀者剖析台灣出版型態特有的「書系」進化史，展場以1980、1990、2000、2010四大時代膠囊裝置呈現，並邀請王小棣導演、樂評人馬世芳、部落客宅女小紅、插畫家Cherng，帶領讀者接軌社會文化脈絡，探索當時的青年閱讀需求。

▲5樓的誠品畫廊自7月6日起推出展覽「立」，此作品為夏陽的《牛》。（圖／誠品提供）

5樓的誠品畫廊自7月6日起也推出展覽「立」，展出夏陽、林彥瑋、鄭帛囪、張銀亮、張安等5位藝術家作品，譜寫跨世代的藝術對話。6樓展演廳將由發條鼻子團隊，打造穿越過去與未來的《R》房間，透過手機掃瞄未來日常生活物件，一同參與場域創作。「誠品30信義藝術計畫」將於6月28日起至7月28日免費參觀，讓民眾看見台灣青年藝術家驚人、充滿爆發力的創作能量。