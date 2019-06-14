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小吃店常客吃到滾上床　約老闆娘女兒唱「掌聲響起」下場慘

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▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲蔡男約嘉嘉去唱KTV，回程卻把人帶去賓館開房間。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

突發中心／綜合報導

台北市蔡姓男子經常到某小吃店消費，進而認識老闆娘未成年的女兒嘉嘉（化名），2017年12月他提議一起去唱歌，卻在結束之後將人帶進賓館發生性關係，結果反而被檢方依強制性交罪起訴；由於他事後坦承犯行，也與嘉嘉達成和解，台北地院合議庭改依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處6個月有期徒刑。

判決書中提到，蔡男因為是常客的關係，與老闆娘、常在店內幫忙的嘉嘉熟識，2017年12月他邀請嘉嘉一起去KTV唱歌，兩人隨即前往歡唱，直到晚間10點才結束行程準備返家，這時他卻將人帶到賓館休息，甚至發生性關係，後來女方透過臉書向男友求救，再通過學校通報，整起事件才被揭發。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲嘉嘉曾傳臉書向男友求救，但對方當時並未立即回覆。（示意圖／123RF，與本案無關）

雖然蔡男坦承兩人的確有發生性關係，但並沒有任何強迫的行為。不過，在法院審理過程中，嘉嘉聲稱，自己被帶到賓館的時候很慌張，傳訊息給男友卻沒有獲得回應，打電話求救則被掛斷，加上蔡男很強勢，她不敢拒絕，後來有機會到超商買打火機，還躲在柱子後面查詢到底可以向誰求救，再回到賓館就遭到性侵。

案件曝光後，檢方依強制性交罪起訴蔡男；但台北地院合議庭認為，嘉嘉外出買打火機時明明有機會逃離或向他人求救，卻沒有離開，期間甚至對外聯絡4次，可見當時並未被限制使用手機，加上沒有證據證明蔡男有強制犯行，考量到雙方已經達成和解，最後改依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判他6個月有期徒刑。

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關鍵字：強制性交罪,台北地院

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