遇到台灣心動了！紫色愛心暴雨狂放閃電　網友苦笑：愛到哪下到哪

網搜小組／綜合報導

連日大雨下得民眾都覺得自己快要發霉了，氣象局副局長鄭明典13日晚間在臉書PO出一張衛星雲圖，雖然並未多加解釋，但網友們很快就發現亮點，台灣上空竟然有一顆紫色的愛心，只能苦中作樂地開玩笑說，「雨神的愛心可以不要嗎？」、「很可愛，但是可以不要再下雨了嗎？」、「來了，用愛發電來了」。

▼▲網友在PO文底下留言討論這顆令人又愛又恨的大愛心。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

請繼續往下閱讀...

鄭明典13日晚間在臉書PO文，貼出一張當晚9時30分的衛星雲圖，內容也只說了一句「衛星雲圖現況！」沒想到文章PO出至今約10個小時，就吸引2300多名網友按讚、179則留言討論，大家的焦點都放在台灣上空那顆紫色的大愛心上。

網友們紛紛留言開玩笑，「這是梅雨遇到台灣心動了」、「這愛到哪下到哪啊」、「這個愛一直放閃（電）耶」、「來了、來了，用愛發電來了」；但也有不少網友求饒，「這愛心太恐怖了」、「雨神的愛心可以不要嗎？」、「很可愛，但是可以不要再下雨了嗎？」、「整夜大雨被吵醒好幾次」。

▲撐過今天，明天就放晴了！（示意圖／記者林敬旻攝）

至於這波大雨究竟什麼時候會停，中央氣象局預報員張承傳表示，今日（14日）中午是鋒面影響最明顯的時候，各地都是有陣雨或雷雨的天氣，尤其彰化以北、南投地區及雲林以南山區會有普遍性大雨及局部豪雨發生，雲林以南平地及東半部山區也有大雨發生的機率。

預報員提醒，今日中午前西半部地區容易有短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，請多注意，下午過後隨著鋒面逐漸離開，雨勢將會趨緩，到了晚上大部分地方的降雨都可望停下來，剩下花東及南部地區仍有局部降雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，週六、日（15、16日）「滯留鋒」南移至巴士海峽，北台灣轉晴、白天微熱，高溫將回到30度以上，早晚稍涼；其他地區天氣亦明顯好轉，僅南台灣及中部山區有局部短暫陣雨的機率；由於山區土石含水量多，活動仍應注意安全。

相關新聞

►「豪大雷雨彈」襲高屏！20縣市警報齊發 撐過今天就放晴