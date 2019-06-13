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人夫日本出差！「挑西瓜圖浴衣」寵兒　她洗衣服…翻標籤眼神死：狗穿的

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO老公從日本買童裝要給兒子。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

不管是出差還是旅遊，許多人出國時都一定會帶伴手禮回家。一位人妻表示，先生最近到日本出差，買了一件很可愛的小衣服給兒子，她要洗衣服的時候卻發現，頭的地方很寬、肩膀很短，而且屁股的地方是鏤空的，讓原PO很納悶。但仔細看了看標籤後，原PO馬上忍不住眼神死，也讓其他人紛紛笑噴。

這位媽媽在臉書《爆廢公社》表示，先生出差後，從日本買回來一件「好可愛的小衣服」要給兒子，但她要洗衣服的時候卻發現「頭的地方也好寬、肩膀好短……重點是屁股處還鏤空」。原PO納悶心想，「難道日本人參加慶典時，小朋友都穿小褲褲就出門了嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO納悶，覺得童裝剪裁很怪。（圖／翻攝自爆廢公社）

正當原PO想說，這跟她以往看日劇的記憶不同時，回頭看看標籤才發現，「原來……是給小狗狗穿的喲！（媽媽眼神死）」。最後原PO也補充，家裡並沒有養寵物，還笑說「難道是老公怕我唸他沒買禮物給小孩嗎？」

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「看錯了吧！～～拿了就結帳，毛小孩穿的」、「 鵝子=犬子，沒毛病」、「這真的是給狗狗穿的……這個爸爸真害捏」、「真是粗心大意，他沒看牌子」。還有人感嘆，「就想想日本的狗衣服質感跟人的衣服一樣沒話說」、「這是狗衣服啊！」

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▼原來原PO老公買到的是狗狗衣服啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：出差,日本,童裝,兒子,爆廢公社

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