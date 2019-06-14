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社會 社會焦點 保障人權

退休女師：我有18％，每月利息20萬　借信用卡狂刷騙走270萬

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記者黃翊婷／綜合報導

台中陳姓退休女教師吹噓自己擁有龐大的資產，不僅誘騙在傳銷公司認識的董姓男子，幫忙刷卡150萬元，還騙搭火車時認識的黃姓女子，「我有18％存款，每月利息20萬」，邀請投資咖啡生意，一開口就要100萬。台中高分院法官認為她詐欺犯行明確，不法所得約270萬元，最後依詐欺罪判處1年9個月有期徒刑。

▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

▲陳女騙董男幫忙刷卡支付下線會員的貨款。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，陳女和董男是在2014年1月初於傳銷公司的LINE群組結識，她明明知道自己無法支付下線會員的貸款，也無意督促下線會員經營傳銷事業，只是為了取得公司獎金，竟然在同年6月向董男聲稱自己經營得很好，下線人數眾多，加上她是退休教師，有18％優退利息，一定可以在信用卡帳單繳款日保證支付，成功騙取信任，讓對方刷卡150萬元幫忙代墊下線會員的傳銷貨款。

接著，陳女因為信用不佳無法申請信用卡，且經濟資力差，沒有辦法償還卡債，卻還是在2014年10月向搭火車時認識的黃女借信用卡使用，接連消費77筆，每月卻只繳付最低應繳金額，直到隔年4月對方拿回信用卡為止，還有25萬元的卡債未付；但她並沒有因此收手，甚至加碼聲稱自己有18％存款，每個月可以領到20萬，開口向對方借款100萬元，最後一共取得95萬元的匯款。

▲▼ 咖啡,喝咖啡,咖啡豆。（圖／免費圖庫pixabay）

▲陳女辯稱，向黃女借錢是為了投資咖啡生意。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

後來事情露餡，陳女還不出錢被告上法院，她辯稱，自己的確有借錢未還的行為，但並沒有任何詐欺的意思，「我與董男一起去高雄公司刷卡支付下線的貨款，是經過他的同意才刷卡，我跟下線會員說賺到錢再還我，但後來收貨與收款沒有很順利，我才沒有錢還他。至於黃女，我是跟她說要投資咖啡生意，借款100萬，但有答應一個月會給5萬元的利息，以及刷卡金額十分之一的報酬，後來跟董男的生意沒有收回來，我才沒有錢還她。」

不過，台中高分院法官認為，陳女利用自己有退休公教人員優惠存款18％取得被害人信任，實際上這筆錢早就拿去抵押借款，還欠多家銀行卡債，雖然二審有與董男達成和解，但也只賠了6萬元，前後加一加，不法獲利將近270萬，最後依法判處1年9個月有期徒刑，無法易科罰金，全案確定。

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關鍵字：台中,詐欺

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