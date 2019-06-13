男友買30元果汁！她喝幾口「被要求AA制」　網震驚戰翻

▲超商飲料大多都是幾十元的銅板價。（示意圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

把AA制發揮得極致！一名女網友代朋友發文，她表示朋友日前喝了幾口男友買的30元飲料，沒想到對方隨後竟然跟她追討15元，說是要平分，讓網友們看傻，直呼趕快放生；不過也有人持不同看法，認為這沒有對錯，只是每個人觀感不同罷了。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中替朋友抱怨，她表示朋友向她透露，男友買了一罐30元的果汁，自己喝了幾口之後，男友卻向她討了15元，把AA制實行得徹底。原po表示，也許是因為從小家庭教育的關係，讓他對金錢比較敏感，應該沒有別的意思，貼文也引發網友熱議。

請繼續往下閱讀...

▲網友認為連零錢都要計較的話實在太累了，勸她趕快放生。（示意圖／本報資料照）

部分網友覺得這有點太計較了，表示「也太小心眼了吧」、「我會說給你30不用找」、「確定是男友嗎」、「最好放生，不然結婚會很慘喔」、「不是愛不愛的問題，我會覺得很丟臉」、「30都要計較，感覺太累了吧」、「這個我想護航也找不到點可以幫」、「這種人真的存在嗎」。

不過也有人理解男方，表示畢竟每個人成長環境不同，沒有對錯，只有「接不接受」而已，「也許我們一般人會覺得傻眼，說不定男生有我們沒看到的優點，他們倆開心就好」、「他可能愛錢勝過女生，但女生可接受的話我們也沒話說」；也有人說這僅是單方面說法，質疑「萬一她的幾口喝起來快半瓶呢？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！