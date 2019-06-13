拋下外婆出家！還俗姨狂借錢「惡魔沒好下場」　神邏輯網全看傻：她才魔鬼

▲他要負擔家計與阿嬤看護費，根本無能為力。示意圖，與本文無關。（圖／ET資料照）

網搜小組／綜合報導

一名男網友之前幫單身未婚的親阿姨繳交電話費後，陷入無止盡的黑暗深淵，對方三不五時就找他借錢，結果一吃軟釘子，立刻惡言相向，甚至詛咒說「甘願被魔鬼牽著鼻子走，是不可能有好下場的。」一席話讓他十分無奈，而網友們全傻眼，直言應該斷絕關係。

「我很無奈有這樣一個阿姨。」他在爆怨公社娓娓道來，阿姨和舅舅一把年紀了仍單身未婚，阿姨年輕時拋下外婆出家，雖然之後還俗，但工作不穩定也沒存款，而舅舅更糟糕，年輕時只知道酗酒、不工作，後來跑去撿資源回收，當然也不會有存款。

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可怕的是，自從他幫阿姨繳過一次電話費後，對方就這樣賴上了，時不時向他借錢；今天，阿姨傳來舅舅住院的消息，要他幫忙籌措醫藥費，由於奶奶生病需要請看護，沒有多餘的錢能運用，於是軟聲拒絕，怎料對方竟酸說，「其實我早就不想對你報以期望？一個惡魔是不可能對人慈悲的。」

▲借不到錢就翻臉。（圖／翻攝自爆怨公社）

聞言，男網友立刻解釋家裡的現況，但對方仍自顧自地罵，「一個甘願被魔鬼牽著鼻子（的人），是不可能有好下場的，臉書多用一點，就會離惡魔很近，錢也會遠離你。」

對此，他又氣又無奈，不知該如何是好；而網友們則紛紛回應，「斷絕來往！已讀不回」、「那她就是貨真價實的惡魔了欸，因為錢已經離她很」、「她才是惡魔吸血鬼，亂要錢，不會自己去賺」、「到底誰才是惡魔...」、「別被無理的親情綁架了，顧好自己家跟奶奶比較重要」。

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