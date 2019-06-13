評／從遙遙落後到追過賴清德　蔡英文逆轉勝的3個原因

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者陶本和／特稿

民進黨總統初選結果13日出爐，總統蔡英文以8.2%的差距擊退前行政院長賴清德。綜觀整場初選，蔡英文從民調遙遙落後苦追到反超，可歸納為3個主因，包括「最初戰場設定」、「候選人韌性展現」，以及「團隊與個人戰」。

首先，在「戰場設定」方面，蔡英文團隊設定「國政優先」，而賴清德則主打「我最強」。姑且不論賴清德當初是不是「突襲參選」，從最一開始，對戰組合已經設定成「全職總統Vs.專職候選人」。

因此，蔡英文在「國政優先」的主調下，把格局拉在「不管怎樣，就是認真做好總統」；另一方面，凸顯出賴清德參選是「打擾現任總統執政」的公開暗示。

在賴清德的選戰主調上，僅有「我最強」的口號，以化解支持者憂慮為由，來合理化自己投入參選的行為；不過黨內普遍認為，此舉反而把自己困在「挑戰黨內現任者」、「只為了自己贏」的格局。

黨內人士分析，從初選最初兩方陣營策略定調，已經決定了這三個月來，賴清德民調「開高走低」趨勢，且打不開議題的節奏。同時，中國國家主席習近平在年初拋出「一國兩制」後，蔡英文強勢回應，幫助她拉回聲勢；反觀賴陣營的正當性只有「我最強」，以及一連串的資深黨員逼宮戲碼，逐漸強化黨內支持者的反感。

▼總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）



其次，則是「候選人的韌性」：蔡英文從參選之初，雖然面臨民調遙遙落後的劣勢，但走穩每一步，依照既定節奏；反觀賴清德時有態度反覆的狀況。

仔細觀察，蔡英文在初選的議題，態度如平時般冷靜，鮮少激起火花，僅在國政、社會等各式上做展現；反觀賴清德，雖然是民調的領先者，但在媒體上展現的，多是抱怨初選不公，攻擊蔡英文是由派系支持的選戰模式。

在雙方民調逐漸接近時，賴清德在各種專訪當中，變成四處抱怨的參選者，到了政見發表會上，也只能不斷重申與合理化自己參選的原因；對此，黨內文宣幹部坦言，他的選戰模式設定，會變成即便有直播安排，也都很難創造衝破同溫層的效果。

最後，則是「團隊戰Vs.個人戰」的差異，儘管蔡英文是現任總統，擁有豐富的資源，兵強馬壯；不過，這半年來蔡英文其實已經經過大改造，公共形象與過去兩年多截然不同，幕僚運用各種宣傳管道來凸顯總統印象，而蔡英文個人也願意配合相關安排，聽進幕僚意見。

在賴清德方面，身邊有剛打完立委補選的郭國文，地方公職出身的李退之，以及運籌研判的陳美伶，處理媒體廣宣的有主流雜誌副主筆級的媒體人，知名的民調專家游盈隆，還有號稱有百台以上聯播能力的「志明」，府城電台系統的康銀壽，絕對也是「院長級」陣容，但始終打不出隊形，與媒體關係也如履薄冰。黨內人士分析，這與團隊真實的意見、想法是否有進到他的決策有密切關係。

舉例而言，近來豪雨，原先排定要視導國軍部隊的蔡英文，前一晚立即調整行程，選擇到地方督導區域排水作業跟農業狀況；同日的新聞畫面上，賴清德則是在拜票的車隊裡，儘管淒風苦雨，搏取同情。但對照來看，黨內人士認為，對於隔日新聞呈現與對比，責任在幕僚團隊外，賴清德能否有決斷也是關鍵。

綜觀整個選舉過程，賴清德在媒體形象上，常顯抱怨黨內機制，只主打「我最強」口號；而蔡英文則是在民調落後中，保持一貫冷靜的泰然自若，追趕民調的速度雖然不快，但一步步往前。相對而言，從外界看結果，雖然出現8.2%的大差距，但其實在黨內也不太令人意外。

▲民進黨總統初選民調結果出爐。（圖／記者李毓康攝）