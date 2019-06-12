雲端最前線／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點

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中美貿易戰持續升溫，台商已醞釀開始準備回流，相關議題皆引發民眾高度關注，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，不論是處理中美貿易戰可能對台灣引發的危機、吸引台商回流，還是解決廠商回流可能面臨的缺地、缺水、缺電等問題的候選人能力，均是郭台銘最獲得肯定。對此議題，《雲端最前線》12日邀請立法委員劉世芳、台北市議員鍾沛君、高雄市議員高閔琳、資深媒體人鄭佩芬、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，不論處理中美貿易戰可能對台灣引發的危機、吸引台商回流，還是解決廠商回流可能面臨的缺地、缺水、缺電等問題三項的候選人能力指標，受訪者點名郭台銘最有能力，占比均在二成六以上；蔡英文在處理中美貿易戰可能對台灣引發的危機也獲27.1%的肯定，而在吸引台商回流，及解決廠商回流可能面臨的缺地、缺水、缺電等問題，則與韓國瑜各占兩成左右的肯定。

▼ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點 郭台銘完勝蔡、韓、柯（圖／ETtoday新聞雲）

此外，在2020年總統選舉國民黨人選方面，郭台銘的支持度從28.9%略增0.6個百分點到29.5%，而韓國瑜則從25.9%略減1.5個百分點為24.4%，郭台銘仍舊領先韓國瑜。進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，郭台銘在男性與女性、49歲以下、北部、南部地區及高教育程度者(大專/大學以上)等族群均獲得相對較高的支持度；韓國瑜則在60歲以上、東部及離島地區、高中/職及以下程度等族群獲得相對較高的支持度。

隨著藍綠兩黨總統大選前哨戰開打，台北市長柯文哲至今仍未表態是否參選。國民黨草協聯盟發起人李正皓11日分析，最近一個月就是關鍵，「若蔡英文出線，將會讓民進黨內部深綠的反彈力道史無前例的大，而獨派的第一號備胎人選將會是柯文哲，柯文哲也顯然早有準備。」

▼柯文哲出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇。（圖／記者莊喬迪攝）

李正皓接著說，經過61凱道造勢、68花蓮造勢之後，高雄市長韓國瑜毫無疑問的成為深藍陣營的唯一一顆太陽。巧合的是，放眼當今政壇，韓國瑜與柯文哲是唯一競爭完全不同領地、不同食物的兩位候選人，韓國瑜搶食5、60歲以上的選民 ; 柯文哲爭奪20、30歲的選民，「當韓國瑜逐漸成為深藍陣營的一顆太陽後，同時也意味著柯文哲的選情天亮了。」對此議題，《雲端最前線》12日邀請立法委員劉世芳、台北市議員鍾沛君、高雄市議員高閔琳、資深媒體人鄭佩芬、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。