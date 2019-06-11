民進黨總統民調電話響起怎麼辦？　盧秀燕笑回：沒想過這問題

▲盧秀燕說，如果民進黨電話民調響起，她沒有想過這問題。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨這周進行總統初選電話民調，民進黨議員蔡耀頡11日質詢市長盧秀燕，如果接到電話時，如何回答，盧笑著回答說，她沒有想過這問題，另名民進黨議員鄭功進也追問，「英國」、「德國」和「韓國」，誰會勝出？盧則說，她只知道二戰期間，英軍和德軍之間戰爭很激烈。

▲議員蔡耀頡（右3）質詢，如果盧秀燕接到民調電話怎麼辦？（圖／記者鄧木卿攝）

民進黨從10日至14日進行電話初選民調，這議題也延燒到台中市議會，市議會下午進行市政總質詢，蔡耀頡詢問，因為沒有排藍，如果盧的電話響起，竟是民調公司打來，該如何回答，盧笑著回說，她沒有想過這問題。

▲鄭功進質詢盧秀燕支持哪一個「國家」？（圖／記者鄧木卿攝）

蔡再追問，支持哪個國民黨參選人？支持哪個民進黨參選人？盧秀燕說，她早就公開宣布，國民黨初選階段，她不會介入，會保持公正中立，至於綠人選，她更加尊重。

蔡耀頡「善意」提醒，政治是押注，押對人就好施政，建議盧最好押注蔡英文，一旦蔡連任，他會協助盧向總統爭取經費。

鄭功進也質詢，目前有「英國」、「德國」、「韓國」，還有加上「銘國」，可說是聯合國，盧是支持哪個「國家」？

盧秀燕說，她只知道二戰期間，英軍和德軍打得很激烈，她也引用蔡總統對柯文哲的話，她會多關注市政，少談政治。