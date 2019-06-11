挺韓粉專86%支持蔡英文！韓國瑜慘輸…小編怒控：1450好多

▲挺韓粉專投票。（圖／翻攝自FB「韓國瑜高雄市長」）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜不負韓粉期待，宣布參選2020總統，韓粉甚至為他舉辦造勢大會拉抬聲勢，而近日有一挺韓的FB粉專發起2020總統人選投票，沒想到支持總統蔡英文連任的網友高達86%，反觀韓國瑜僅有14%，讓該粉專小編氣得控訴「蔡網軍一再留言挑釁」、「1450好多」。

FB挺韓粉專「韓國瑜高雄市長」10日發起2020總統人選投票，沒想到在這有3萬餘人按讚的粉專中，竟有16萬、86%的網友支持蔡英文，反觀韓國瑜僅有近3萬、14%的網友支持，讓該粉專小編氣得於留言說，「1450好多」。

▲挺韓粉專投票。（圖／翻攝自FB「韓國瑜高雄市長」）



「韓國瑜高雄市長」粉專小編11日還發文表示，這裡從韓國瑜還沒當選市長時便是韓粉支持的粉專，「在上週開始突然湧進一堆蔡英文網軍」，灌票數，灌留言，而在蔡英文跟賴清德的投票中，也是蔡英文的票數被灌爆，「現實中蔡賴票數的百分比有落差那麼大嗎？」由此可見這些網軍是在操作蔡英文的網路聲量，「蔡網軍一再的留言挑釁，相信韓粉們心中都是有一把尺的！」

對於小編怒控蔡英文網軍入侵「挺韓」粉專，網友留言「不投給你都1450？」、「嫌多就不要辦投票阿」、「第一次看到上網取暖結果被凍死的」；但也有韓粉力挺表示「好辛苦1450假日也要上班？」、「用公費花1450做這麼明顯的也只有民進黨做的出來了」。