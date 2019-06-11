藍營憂心韓粉義和團化　2020大選還有未爆彈

圖文/鏡週刊



國民黨總統初選廝殺激烈，高雄市長韓國瑜近期接連2場的造勢大會聲勢驚人，大批「韓粉」集結跟著韓全台趕場造勢，人氣不輸馬英九參選總統前。不過，在前立法院長王金平宣布退出初選後，賽局再度陷入詭譎，藍營人士憂心，若「韓國瑜初選過關，國民黨的大選問題恐怕才要開始頭痛。」

藍營人士表示，挺韓全台串聯造勢雖成功，但「韓粉」的同質性太高，要整合國民黨所有力量，恐怕還有一大段路要走；另外，韓國瑜的負面傳聞及未爆彈持續浮現，「選民能接受這種道德瑕疵到什麼程度？」況且，越來越「義和團化」的韓粉，已讓韓的支持擴散度，無法擴及理性與年輕選民。

據了解，不少國民黨高雄民代在韓國瑜喊出「Yes,I do.」口號，化被動為主動參選總統之後，明顯感受韓在地支持度下滑，為此備感焦慮。「但是看板都掛上去了，怎麼能說不挺韓就不挺呢？」部分有意角逐立委選舉的民代，對於韓參選總統一事看法有所改觀，擔心未來情勢變幻莫測，或許韓繼續擔任市長、為黨輔選，也是國民黨2020年大選不錯的選擇。

一名不具名立委也表示，韓國瑜接連每週都有誓師活動，雖然展現陸軍實力，但密集造勢的結果，在民調方面卻沒有再進一步突破，而且網路聲量還是不增反減；更深入去分析，目前主要的「韓粉」支持者，大多是在高雄以外地區，顯示出中間選民對韓已經出現不同想法，會成為韓接下來的競選危機。



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