韓國瑜深夜發文「我是庶民」救台人人有責：亞洲一條龍快變一條蟲

▲韓國瑜花蓮東大門造勢，現場喊出「庶民選總統，總統選庶民！」（圖／ETtoday攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜正式參加黨內總統初選，主打「庶民總統」贏回台灣。他10日深夜在臉書抒發心情，指最近有很多人攻擊他不是「庶民」，因為他過去做過民意代表，現在又是高雄市長。但他認為，「庶民」是一種心態，無論身分上是不是庶民，拯救國家都人人有責。

韓國瑜10日深夜以「庶民與否不重要，拯救台灣靠你我」為題發文，指英雄不怕出身低，人往高處爬是人之常情，但做一個庶民何必在乎曾經登過廟堂？他說，很少人像他一樣曾從庶民到廟堂，又從廟堂做回庶民，「庶民於我而言不是一種身分、而是一種心態。」

韓國瑜表示，他蟄伏沉潛、乍暖還寒的十多年裡，對基層百姓的歡喜、哀愁感受特別深，也見過這些人的需求長期不被社會主流重視，但正因為他歷經過北農時期，才進一步認知到庶民經濟的重要性，「台灣當然應該繼續努力於宏觀經濟的指標追求，可是同時不能忽略了柴米油鹽醬醋茶的庶民經濟。」

韓國瑜指出，2008年全球金融海嘯，美國政府為了力挽狂瀾，透過量化寬鬆政策大量印鈔，造成全球低利率現象。從此有錢人借錢炒房產股票代價更低，報酬率卻是每年2、30％的成長，反觀製造業毛利率變低、投資人變少，壓縮了勞工就業空間，導致薪資凍漲，加速了M型社會的分化，讓窮人更窮，富人愈富。

他形容，如果把台灣的家庭所得分成5等分，最後20％的家庭都是入不敷出的，倒數20％到40％的家庭一年則最多存個4萬元。但最前面20％的家庭呢？卻可以有70幾萬元的儲蓄，如果再把房地產納入考慮，那台灣的吉尼係數（Gini coefficient）恐怕超越官方數字。

韓國瑜認為，經濟不好，窮人的感受比富人更深刻，除了農漁工，還有所謂的「三中一青」，即中小企業、中南部丶中低收入和年輕族群，這些都是近年來經濟衰退的受害族群，政府有責任協助這些族群產業創新、升級或轉型，但這需要中長期的政策實踐。

韓國瑜強調，許多基層民眾只求食衣住行有著落，所以他堅持一定要先從市、農漁外銷丶攤販經濟等短期政策著手，才能讓百姓喘息，有信心度過景氣低迷的黑暗期。不過，他關心台灣庶民，並不代表他不重視為台灣撐起一片天空的產官學研與企業家們，他相信所有人都在意識形態的綁架下苦悶很久了。

韓國瑜重申，「我就是一個庶民，但這不是重點，重點是國家興亡、人人有責，無論你覺得你是庶民還是任何一種自我定位，在力所能及的範圍之內，從這個心中只有派系私利、沒有國家民族、把台灣前途決議文看得比台灣人民生活更重要的綠色執政手中，拯救這個從亞洲一條龍快變成亞洲一條蟲的台灣，是我們每一位國民應盡的責任。」